На Київщині росіяни вдарили по магазину, фітнес клубу і промисловому підприємству
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджено магазин, фітнес-клуб та промислове підприємство. Постраждалих немає, електропостачання відновлено.
У Київські області внаслідок атаки російських дронів було завдано шкоди магазину, фітнес клубу та промисловому підприємству. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на Київську ОВА та Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Деталі
Чергова атака ворожих дронів на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає
Зазначається, що російські загарбники здійснили атаку на обʼєкт критичної цивільної інфраструктури. Крім того, в одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено.
На ранок 8 вересня аварійних відключень електроенергії унаслідок атаки ворога в області немає.
Також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес клубу та офісу підприємства
В ДСНС уточнили, що вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано. На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі
Доповнення
російські загарбники завдали удару по об'єкту теплової генерації у Київській області в ніч на 8 вересня. Це призвело до проблем з електропостачанням, зокрема, 20 населених пунктів на Чернігівщині залишилися без світла.
У Святошинському районі Києва рятувальники знайшли тіло чоловіка під завалами зруйнованої дев'ятиповерхівки. Загалом троє людей, включаючи дитину, загинули внаслідок російського ракетного удару 7 вересня.