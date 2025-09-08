На Київщині росіяни вдарили по магазину, фітнес клубу і промисловому підприємству

$41.350.00
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 11150 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 25955 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 50882 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 68119 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 76740 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113188 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 95443 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54086 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 58255 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto7 вересня, 21:49 • 18547 перегляди
Через обстріл критичної інфраструктури знеструмлено 20 населених пунктів на Чернігівщині 7 вересня, 22:10 • 3936 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 7 вересня, 23:20 • 13139 перегляди
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони8 вересня, 00:00 • 5230 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ01:49 • 7766 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 944 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 3304 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 113189 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 95444 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 88240 перегляди
На Київщині росіяни вдарили по магазину, фітнес клубу і промисловому підприємству

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок атаки російських дронів на Київщині пошкоджено магазин, фітнес-клуб та промислове підприємство. Постраждалих немає, електропостачання відновлено.

На Київщині росіяни вдарили по магазину, фітнес клубу і промисловому підприємству

У Київські області внаслідок атаки російських дронів було завдано шкоди магазину, фітнес клубу та промисловому підприємству. Обійшлося без постраждалих, пише УНН з посиланням на Київську ОВА та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Деталі

Чергова атака ворожих дронів на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що російські загарбники здійснили атаку на обʼєкт критичної цивільної інфраструктури. Крім того, в одному з населених пунктів Обухівського району відбулося відключення електроенергії. Вночі енергопостачання було відновлено.

На ранок 8 вересня аварійних відключень електроенергії унаслідок атаки ворога в області немає.

Також в одному з населених пунктів Обухівського району пошкоджено приміщення магазину, фітнес клубу та офісу підприємства

 - зазначив начальник ОВА Микола Калашник.

В ДСНС уточнили, що вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано. На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Загиблих та постраждалих немає. Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі

- повідомили в ДСНС.

Доповнення

російські загарбники завдали удару по об'єкту теплової генерації у Київській області в ніч на 8 вересня. Це призвело до проблем з електропостачанням, зокрема, 20 населених пунктів на Чернігівщині залишилися без світла.

У Святошинському районі Києва рятувальники знайшли тіло чоловіка під завалами зруйнованої дев'ятиповерхівки. Загалом троє людей, включаючи дитину, загинули внаслідок російського ракетного удару 7 вересня.

Павло Зінченко

