00:43 • 7474 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 20959 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 36331 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 46538 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 63989 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 74259 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 108902 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 91718 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53689 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57859 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Кількість загиблих у Києві зросла до трьох внаслідок російської атаки 7 вересня - ДСНС

Київ • УНН

 • 228 перегляди

У Святошинському районі Києва рятувальники знайшли тіло чоловіка під завалами зруйнованої дев'ятиповерхівки. Загалом троє людей, включаючи дитину, загинули внаслідок російського ракетного удару 7 вересня.

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох внаслідок російської атаки 7 вересня - ДСНС

У Святошинському районі столиці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.

Загалом внаслідок російського ракетного удару по Києву 7 вересня загинули троє людей, серед них — дитина. Крім того, кілька осіб дістали поранення.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.

 Окрім цього, підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.

російський терор проти України вийшов на новий рівень - МЗС Австрії08.09.25, 02:38 • 1814 переглядiв

Вероніка Марченко

