Кількість загиблих у Києві зросла до трьох внаслідок російської атаки 7 вересня - ДСНС
Київ • УНН
У Святошинському районі Києва рятувальники знайшли тіло чоловіка під завалами зруйнованої дев'ятиповерхівки. Загалом троє людей, включаючи дитину, загинули внаслідок російського ракетного удару 7 вересня.
У Святошинському районі столиці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки. Про це пише УНН із посиланням на ДСНС України.
Загалом внаслідок російського ракетного удару по Києву 7 вересня загинули троє людей, серед них — дитина. Крім того, кілька осіб дістали поранення.
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня росія атакувала столицю України. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовано в різних районах міста. Міська влада повідомила про загиблих, поранених, численні пожежі, руйнування.
Окрім цього, підтверджена загибель двох людей - молодої жінки та її двомісячного сина.
