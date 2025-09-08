Число погибших в Киеве возросло до трех в результате российской атаки 7 сентября - ГСЧС
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева спасатели нашли тело мужчины под завалами разрушенной девятиэтажки. Всего три человека, включая ребенка, погибли в результате российского ракетного удара 7 сентября.
В Святошинском районе столицы спасатели обнаружили тело погибшего мужчины под завалами разрушенной девятиэтажки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Всего в результате российского ракетного удара по Киеву 7 сентября погибли три человека, среди них — ребенок. Кроме того, несколько человек получили ранения.
Напомним
В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о погибших, раненых, многочисленных пожарах, разрушениях.
Кроме этого, подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына.
