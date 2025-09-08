Число погибших в Киеве возросло до трех в результате российской атаки 7 сентября - ГСЧС

$41.350.00
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 20742 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 36177 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 46391 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 63864 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 74207 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 108782 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 91602 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53683 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57854 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
"Ответственность неизбежна": Москву украсили открытками в честь Дня ГУР МОPhoto7 сентября, 19:26 • 8866 просмотра
Более 200 человек обратились за помощью в Киеве после атаки РФ 7 сентября7 сентября, 20:34 • 7588 просмотра
"Трамп дал путину то, что он хотел": Зеленский о встрече на Аляске7 сентября, 20:38 • 4576 просмотра
Силы обороны зачистили Владимировку и отбросили врага возле трех населенных пунктов в Донецкой области - DeepStatePhoto7 сентября, 21:49 • 14716 просмотра
Десятки американцев погибли, защищая Украину от российской агрессии23:20 • 10535 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 108776 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 91595 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 85231 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 64233 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 85484 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рустем Умеров
Александр Сырский
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Запорожье
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 18082 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 23593 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 55858 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 111674 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 52582 просмотра
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
MIM-104 Patriot

Число погибших в Киеве возросло до трех в результате российской атаки 7 сентября - ГСЧС

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Святошинском районе Киева спасатели нашли тело мужчины под завалами разрушенной девятиэтажки. Всего три человека, включая ребенка, погибли в результате российского ракетного удара 7 сентября.

Число погибших в Киеве возросло до трех в результате российской атаки 7 сентября - ГСЧС

В Святошинском районе столицы спасатели обнаружили тело погибшего мужчины под завалами разрушенной девятиэтажки. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Всего в результате российского ракетного удара по Киеву 7 сентября погибли три человека, среди них — ребенок. Кроме того, несколько человек получили ранения.

Напомним

В ночь на 7 сентября россия атаковала столицу Украины. Последствия вражеского обстрела зафиксированы в разных районах города. Городские власти сообщили о погибших, раненых, многочисленных пожарах, разрушениях.

 Кроме этого, подтверждена гибель двух человек - молодой женщины и ее двухмесячного сына.

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии08.09.25, 02:38 • 1788 просмотров

Вероника Марченко

