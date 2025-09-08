российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что ночные удары России по зданию правительства в Киеве свидетельствуют о переходе к новому уровню террора, и призвала Европу дать на это решительный ответ. Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что нацеливание России на здание правительства в Киеве демонстрирует переход страны-агрессора к новому уровню террора.

Террор России против Украины прошлой ночью достиг нового уровня: впервые было обстреляно правительственное здание в Киеве, что сопровождалось массированными атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране - написала она в соцсети Х.

Глава австрийского МИД призвала Европу решительно отреагировать и еще больше усилить свою поддержку Украины. А также усилить давление на Россию и продолжать неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира.

Напомним

В ночь на 7 сентября украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.

В частности, ночью российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о двух погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.

Кроме того, Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. На фоне массированной атаки войск РФ по Украине чиновница призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и ввести новые ограничения против военной машины Кремля.

Российское минобороны прокомментировало массированный обстрел Украины 7 сентября, заявив о поражении объектов производства и хранения беспилотников. Оккупанты утверждают, что цели удара достигнуты, а все предназначенные объекты поражены.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночную атаку России, которая поразила жилые районы и Кабмин Украины. Он пообещал работать с Украиной для обеспечения справедливого и длительного мира.

