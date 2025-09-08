$41.350.00
7 сентября, 16:45
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 06:34 • 26299 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 38523 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 56817 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 70563 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 102491 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 85813 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 53088 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 57304 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 80769 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии

Киев • УНН

 482 просмотра

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что ночные удары России по зданию правительства в Киеве свидетельствуют о переходе к новому уровню террора. Она призвала Европу дать решительный ответ и усилить поддержку Украины.

российский террор против Украины вышел на новый уровень - МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что ночные удары России по зданию правительства в Киеве свидетельствуют о переходе к новому уровню террора, и призвала Европу дать на это решительный ответ. Об этом она написала в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер считает, что нацеливание России на здание правительства в Киеве демонстрирует переход страны-агрессора к новому уровню террора.

Террор России против Украины прошлой ночью достиг нового уровня: впервые было обстреляно правительственное здание в Киеве, что сопровождалось массированными атаками на гражданскую инфраструктуру по всей стране

- написала она в соцсети Х.

Глава австрийского МИД призвала Европу решительно отреагировать и еще больше усилить свою поддержку Украины. А также усилить давление на Россию и продолжать неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира.

Напомним

В ночь на 7 сентября украинская ПВО сбила 747 "Шахедов" и 4 крылатые ракеты "Искандер-К" во время массированной атаки. Зафиксированы попадания на 37 локациях и падение обломков на 8.

В частности, ночью российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о двух погибших, среди них ребенок, десятки пострадавших.

Кроме того, Россия впервые с начала войны атаковала здание Кабинета министров Украины, в результате чего возник пожар. Попадание в здание правительства в ночь на 7 сентября подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко. На фоне массированной атаки войск РФ по Украине чиновница призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и ввести новые ограничения против военной машины Кремля.

Российское минобороны прокомментировало массированный обстрел Украины 7 сентября, заявив о поражении объектов производства и хранения беспилотников. Оккупанты утверждают, что цели удара достигнуты, а все предназначенные объекты поражены.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночную атаку России, которая поразила жилые районы и Кабмин Украины. Он пообещал работать с Украиной для обеспечения справедливого и длительного мира.

Вита Зеленецкая

Война в УкраинеПолитика
Юлия Свириденко
Австрия
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина
Киев