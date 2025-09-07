Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічну атаку росії, яка вразила житлові райони та Кабмін України. Він пообіцяв працювати з Україною для забезпечення справедливого та тривалого миру.
Деталі
росія знову вночі направила на Україну сотні безпілотників та десяток ракет, вражаючи без розбору, зокрема житлові райони та будівлі уряду. Ми думаємо про жертв, їхніх близьких, а також висловлюємо солідарність з Україною та українським народом
Президент Франції зазначив, що всі партнери виступають за мир, у той час, як "росія, зі свого боку, дедалі більше зациклюється на логіці війни та терору".
Разом з Україною ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки.