Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну

7 вересня, 06:34 • 11932 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 21142 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 43129 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 59674 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 87873 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 74527 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50934 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54996 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73008 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36916 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту7 вересня, 04:42 • 11511 перегляди
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02 • 12918 перегляди
Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду7 вересня, 05:29 • 4466 перегляди
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області7 вересня, 06:46 • 4776 перегляди
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo08:05 • 6058 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 87870 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 74525 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73007 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 52130 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 74709 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 4302 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 17252 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 50120 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 104897 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 47423 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
Джеймс Вебб (телескоп)
E-6 Mercury

Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічну атаку росії, яка вразила житлові райони та Кабмін України. Він пообіцяв працювати з Україною для забезпечення справедливого та тривалого миру.

Макрон відреагував на сьогоднішню атаку рф на Україну

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічну атаку росії, під час якої були обстріляні житлові райони та Кабмін України. Він пообіцяв разом з Україною працювати над забезпеченням справедливого та тривалого миру, пише УНН з посиланням на сторінку президента в "Х".

Деталі

росія знову вночі направила на Україну сотні безпілотників та десяток ракет, вражаючи без розбору, зокрема житлові райони та будівлі уряду. Ми думаємо про жертв, їхніх близьких, а також висловлюємо солідарність з Україною та українським народом

- написав він.

Президент Франції зазначив, що всі партнери виступають за мир, у той час, як "росія, зі свого боку, дедалі більше зациклюється на логіці війни та терору".

Разом з Україною ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб забезпечити справедливий та тривалий мир

- додав Макрон.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Емманюель Макрон
Франція
Україна