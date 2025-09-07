Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночную атаку россии, в ходе которой были обстреляны жилые районы и Кабмин Украины. Он пообещал вместе с Украиной работать над обеспечением справедливого и прочного мира, пишет УНН со ссылкой на страницу президента в "Х".
Подробности
россия снова ночью направила на Украину сотни беспилотников и десяток ракет, поражая без разбора, в частности жилые районы и здания правительства. Мы думаем о жертвах, их близких, а также выражаем солидарность с Украиной и украинским народом
Президент Франции отметил, что все партнеры выступают за мир, в то время как "россия, со своей стороны, все больше зацикливается на логике войны и террора".
Вместе с Украиной мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки.