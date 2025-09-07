$41.350.00
7 сентября, 06:34 • 12759 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 23385 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 44835 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 61099 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 90059 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 75818 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 51286 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 55286 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 73914 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36984 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Макрон отреагировал на сегодняшнюю атаку рф на Украину

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночную атаку россии, которая поразила жилые районы и Кабмин Украины. Он пообещал работать с Украиной для обеспечения справедливого и прочного мира.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночную атаку россии, в ходе которой были обстреляны жилые районы и Кабмин Украины. Он пообещал вместе с Украиной работать над обеспечением справедливого и прочного мира, пишет УНН со ссылкой на страницу президента в "Х".

Подробности

россия снова ночью направила на Украину сотни беспилотников и десяток ракет, поражая без разбора, в частности жилые районы и здания правительства. Мы думаем о жертвах, их близких, а также выражаем солидарность с Украиной и украинским народом

- написал он.

Президент Франции отметил, что все партнеры выступают за мир, в то время как "россия, со своей стороны, все больше зацикливается на логике войны и террора".

Вместе с Украиной мы будем продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир

- добавил Макрон.

Напомним

В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция
Украина