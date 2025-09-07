Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин
Київ • УНН
російське міноборони прокоментувало масований обстріл України 7 вересня, заявивши про ураження об'єктів виробництва та зберігання безпілотників. Окупанти стверджують, що цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти уражені.
російське міністерство оборони цинічно прокоментувало масований обстріл України 7 вересня. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Окупанти заявили, що здійснили "масований удар високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах виробництва, складання, ремонту, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів, а також військовим авіабазам" у центрі, на півдні та сході України.
Там додали, що удари наносились по промисловому підприємству "Київ-67" на західній околиці столиці та логістичній базі "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.
При цьому окупанти заявили, що "по інших об'єктах в межах Києва удари не наносилися".
Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені
Нагадаємо
У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки.