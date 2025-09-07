Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин

$41.350.00
7 вересня, 06:34 • 12056 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 21444 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 43373 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 59866 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 88190 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 74722 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50990 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55045 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73136 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36925 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту7 вересня, 04:42 • 11592 перегляди
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02 • 13004 перегляди
Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду7 вересня, 05:29 • 4588 перегляди
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області7 вересня, 06:46 • 4924 перегляди
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo7 вересня, 08:05 • 6222 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 74722 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 52256 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 74817 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto08:47 • 4458 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 17330 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 50196 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 104976 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 47484 перегляди
Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин

Київ • УНН

 • 38 перегляди

російське міноборони прокоментувало масований обстріл України 7 вересня, заявивши про ураження об'єктів виробництва та зберігання безпілотників. Окупанти стверджують, що цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти уражені.

Масований удар рф по Україні: окупанти цинічно прокоментували черговий воєнний злочин

російське міністерство оборони цинічно прокоментувало масований обстріл України 7 вересня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Окупанти заявили, що здійснили "масований удар високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах виробництва, складання, ремонту, зберігання та запуску безпілотних літальних апаратів, а також військовим авіабазам" у центрі, на півдні та сході України.

Там додали, що удари наносились по промисловому підприємству "Київ-67" на західній околиці столиці та логістичній базі "СТС-ГРУП" на південній околиці Києва.

При цьому окупанти заявили, що "по інших об'єктах в межах Києва удари не наносилися".

Цілі удару досягнуті, всі призначені об'єкти уражені

- у звичній цинічній манері заявили загарбники.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про 2 загиблих, серед них дитина. Постраждалих - мінімум 18. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки.

Євген Устименко

