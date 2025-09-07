Массированный удар рф по Украине: оккупанты цинично прокомментировали очередное военное преступление
Киев • УНН
российское минобороны прокомментировало массированный обстрел Украины 7 сентября, заявив о поражении объектов производства и хранения беспилотников. Оккупанты утверждают, что цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
российское министерство обороны цинично прокомментировало массированный обстрел Украины 7 сентября. Об этом сообщает УНН.
Детали
Оккупанты заявили, что осуществили "массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам" в центре, на юге и востоке Украины.
Там добавили, что удары наносились по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине столицы и логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.
При этом оккупанты заявили, что "по другим объектам в пределах Киева удары не наносились".
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены
Напомним
В ночь на 7 сентября российские войска атаковали Киев. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, известно о 2 погибших, среди них ребенок. Пострадавших - минимум 18. Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки.