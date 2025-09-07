Свириденко показала последствия утренней атаки рф на здание Кабмина

$41.350.00
7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 19371 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 41506 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 58457 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 86035 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 73314 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 50508 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 54626 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 72267 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36824 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Женщина умерла в укрытии Киева во время ночной атаки7 сентября, 02:43
Россия массированно атаковала дронами Киевскую область: есть пострадавшая, повреждены дома, погибли лошади7 сентября, 03:40
В Киеве после вероятного сбития вражеского БПЛА загорелось правительственное здание – Кличко7 сентября, 03:53
В Киеве после массированной атаки РФ частично перекрыли движение транспорта7 сентября, 04:42
Из-за атаки РФ в одном из районов Киева масштабный пожар и сильное задымление7 сентября, 05:02
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 86035 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 73314 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 72267 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 51428 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 74086 просмотра
Свириденко показала последствия утренней атаки рф на здание Кабмина

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

Здание Кабинета Министров Украины пострадало от российской атаки. Премьер призывает партнеров усилить ПВО и санкции против рф.

Свириденко показала последствия утренней атаки рф на здание Кабмина

После утренней российской атаки на здание Кабинета Министров премьер показала, в каком состоянии находится здание изнутри. Она призвала международных партнеров усилить поддержку Украины, в частности через поставки систем ПВО и санкции против рф, пишет УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.

Подробности

Впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабмина, где работает вся наша команда. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим 

- написала она.

Также премьер добавила, что очевидно, что россия не хочет мира и призвала партнеров и все государства мира "превратить разочарование действиями россии в эффективную помощь для Украины", а именно - для защиты украинцев по всей стране.

Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках

- подчеркнула чиновница.

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.

Алена Уткина

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаКиев
