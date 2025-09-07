Свириденко показала последствия утренней атаки рф на здание Кабмина
Киев • УНН
Здание Кабинета Министров Украины пострадало от российской атаки. Премьер призывает партнеров усилить ПВО и санкции против рф.
После утренней российской атаки на здание Кабинета Министров премьер показала, в каком состоянии находится здание изнутри. Она призвала международных партнеров усилить поддержку Украины, в частности через поставки систем ПВО и санкции против рф, пишет УНН со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко в Facebook.
Подробности
Впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали по зданию Кабмина, где работает вся наша команда. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушили. Спасибо спасателям. российский террор не остановит работу Правительства. Разрушения восстановим
Также премьер добавила, что очевидно, что россия не хочет мира и призвала партнеров и все государства мира "превратить разочарование действиями россии в эффективную помощь для Украины", а именно - для защиты украинцев по всей стране.
Время действовать. Украине нужно больше систем ПВО для защиты неба и энергетической инфраструктуры, особенно перед приближением зимы. Усильте санкционное давление на россию, чтобы уменьшить ресурсы для российской военной машины. Это все реально - возможности в ваших руках
Напомним
Ранее УНН писал, что премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.