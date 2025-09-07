Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю Кабміну

$41.350.00
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 18554 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 40884 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 57939 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 85237 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 72806 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 50408 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 54553 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71904 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36798 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Жінка померла в укритті Києва під час нічної атаки7 вересня, 02:43 • 20038 перегляди
росія масовано атакувала дронами Київщину: є постраждала, пошкоджені будинки, загинули коні7 вересня, 03:40 • 18288 перегляди
В Києві після ймовірного збиття ворожого БпЛА загорілася урядова будівля – Кличко7 вересня, 03:53 • 10634 перегляди
У Києві після масованої атаки рф частково перекрили рух транспорту7 вересня, 04:42 • 10385 перегляди
Через атаку рф в одному з районів Києва масштабна пожежа і сильне задимлення7 вересня, 05:02 • 11628 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 85233 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони6 вересня, 06:10 • 72805 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 71904 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?5 вересня, 12:22 • 51088 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 73761 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Ігор Клименко
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином08:47 • 3088 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка6 вересня, 18:22 • 16665 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вуграми: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 49575 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними4 вересня, 09:16 • 104179 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків4 вересня, 07:43 • 46918 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury
Детонатор

Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю Кабміну

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Будівля Кабінету Міністрів України постраждала від російської атаки. Прем'єрка закликає партнерів посилити ППО та санкції проти рф.

Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю Кабміну

Після ранкової російської атаки на будівлю Кабінету Міністрів прем’єрка показала у якому стані перебуває будівля зсередини. Вона закликала міжнародних партнерів посилити підтримку України, зокрема через постачання систем ППО та санкції проти рф, пише УНН із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко в Facebook.

Деталі

Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо 

- написала вона.

Також прем'єрка додала, що очевидно, що росія не хоче миру і закликала партнерів та усі держави світу "перетворити розчарування діями росії на ефективну допомогу для України", а саме - для захисту українців по всій країні.

Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках

- наголосила посадовиця.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.

Альона Уткіна

