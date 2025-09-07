Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю Кабміну

Після ранкової російської атаки на будівлю Кабінету Міністрів прем’єрка показала у якому стані перебуває будівля зсередини. Вона закликала міжнародних партнерів посилити підтримку України, зокрема через постачання систем ППО та санкції проти рф, пише УНН із посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко в Facebook.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо

Також прем'єрка додала, що очевидно, що росія не хоче миру і закликала партнерів та усі держави світу "перетворити розчарування діями росії на ефективну допомогу для України", а саме - для захисту українців по всій країні.

Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально - можливості у ваших руках