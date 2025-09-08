$41.350.00
7 вересня, 16:45
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 25418 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 37919 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 56244 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 70098 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 102086 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 85443 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53033 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57255 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 80515 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
російський терор проти України вийшов на новий рівень - МЗС Австрії

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нічні удари росії по будівлі уряду в Києві свідчать про перехід до нового рівня терору. Вона закликала Європу дати рішучу відповідь та посилити підтримку України.

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нічні удари росії по будівлі уряду в Києві свідчать про перехід до нового рівня терору, та закликала Європу дати на це рішучу відповідь. Про це вона написала у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає, що націлення росії на будівлю уряду у Києві демонструє перехід країни-агресора до нового рівня терору.  

Терор Росії проти України минулої ночі досяг нового рівня: вперше було обстріляно урядову будівлю в Києві, що супроводжувалося масованими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні

- написала вона в соцмережі Х.

Глава австрійського МЗС закликала Європу рішуче відреагувати та ще більше посилити свою підтримку України. А також посилити тиск на росію та продовжувати невпинно працювати над досягненням справедливого та міцного миру.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про двох загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих.  

Крім того, росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля.

російське міноборони прокоментувало масований обстріл України 7 вересня, заявивши про ураження об'єктів виробництва та зберігання безпілотників. Окупанти стверджують, що цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти уражені.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічну атаку росії, яка вразила житлові райони та Кабмін України. Він пообіцяв працювати з Україною для забезпечення справедливого та тривалого миру.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна в УкраїніПолітика
Юлія Свириденко
Австрія
Емманюель Макрон
Франція
Україна
Київ