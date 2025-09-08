російський терор проти України вийшов на новий рівень - МЗС Австрії

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нічні удари росії по будівлі уряду в Києві свідчать про перехід до нового рівня терору, та закликала Європу дати на це рішучу відповідь. Про це вона написала у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

Глава МЗС Австрії Беате Майнль-Райзінгер вважає, що націлення росії на будівлю уряду у Києві демонструє перехід країни-агресора до нового рівня терору.

Терор Росії проти України минулої ночі досяг нового рівня: вперше було обстріляно урядову будівлю в Києві, що супроводжувалося масованими атаками на цивільну інфраструктуру по всій країні - написала вона в соцмережі Х.

Глава австрійського МЗС закликала Європу рішуче відреагувати та ще більше посилити свою підтримку України. А також посилити тиск на росію та продовжувати невпинно працювати над досягненням справедливого та міцного миру.

Нагадаємо

У ніч проти 7 вересня українська ППО збила 747 "Шахедів" та 4 крилаті ракети "Іскандер-К" під час масованої атаки. Зафіксовано влучання на 37 локаціях та падіння уламків на 8.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ. Зафіксовано влучання та руйнування у Святошинському та Дарницькому районах, відомо про двох загиблих, серед них дитина, десятки постраждалих.

Крім того, росія вперше з початку війни атакувала будівлю Кабінету міністрів України, в результаті чого виникла пожежа. Влучання у будівлю уряду у ніч проти 7 вересня підтвердила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На тлі масованої атаки військ рф по Україні урядовиця закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та запровадити нові обмеження проти військової машини кремля.

російське міноборони прокоментувало масований обстріл України 7 вересня, заявивши про ураження об'єктів виробництва та зберігання безпілотників. Окупанти стверджують, що цілі удару досягнуті, а всі призначені об'єкти уражені.

Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на нічну атаку росії, яка вразила житлові райони та Кабмін України. Він пообіцяв працювати з Україною для забезпечення справедливого та тривалого миру.

Свириденко показала наслідки ранкової атаки рф на будівлю Кабміну