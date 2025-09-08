$41.350.00
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 11150 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 25955 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 50882 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)
6 сентября, 19:15 • 68119 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 76740 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 113188 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 95443 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 54086 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 58255 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" Бражко
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецов
В Киевской области россияне ударили по магазину, фитнес-клубу и промышленному предприятию

Киев • УНН

 • 72 просмотра

В результате атаки российских дронов в Киевской области повреждены магазин, фитнес-клуб и промышленное предприятие. Пострадавших нет, электроснабжение восстановлено.

В Киевской области россияне ударили по магазину, фитнес-клубу и промышленному предприятию

В Киевской области в результате атаки российских дронов был нанесен ущерб магазину, фитнес-клубу и промышленному предприятию. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Детали

Очередная атака вражеских дронов на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет

- говорится в сообщении.

Отмечается, что российские захватчики совершили атаку на объект критической гражданской инфраструктуры. Кроме того, в одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено.

На утро 8 сентября аварийных отключений электроэнергии в результате атаки врага в области нет.

Также в одном из населенных пунктов Обуховского района повреждены помещения магазина, фитнес-клуба и офиса предприятия

 - отметил начальник ОВА Николай Калашник.

В ГСЧС уточнили, что ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован. На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет. Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе

- сообщили в ГСЧС.

Дополнение

российские захватчики нанесли удар по объекту тепловой генерации в Киевской области в ночь на 8 сентября. Это привело к проблемам с электроснабжением, в частности, 20 населенных пунктов на Черниговщине остались без света.

В Святошинском районе Киева спасатели нашли тело мужчины под завалами разрушенной девятиэтажки. Всего три человека, включая ребенка, погибли в результате российского ракетного удара 7 сентября.

Павел Зинченко

