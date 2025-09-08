В Киевской области россияне ударили по магазину, фитнес-клубу и промышленному предприятию
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов в Киевской области повреждены магазин, фитнес-клуб и промышленное предприятие. Пострадавших нет, электроснабжение восстановлено.
В Киевской области в результате атаки российских дронов был нанесен ущерб магазину, фитнес-клубу и промышленному предприятию. Обошлось без пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Детали
Очередная атака вражеских дронов на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет
Отмечается, что российские захватчики совершили атаку на объект критической гражданской инфраструктуры. Кроме того, в одном из населенных пунктов Обуховского района произошло отключение электроэнергии. Ночью энергоснабжение было восстановлено.
На утро 8 сентября аварийных отключений электроэнергии в результате атаки врага в области нет.
Также в одном из населенных пунктов Обуховского района повреждены помещения магазина, фитнес-клуба и офиса предприятия
В ГСЧС уточнили, что ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован. На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе
Дополнение
российские захватчики нанесли удар по объекту тепловой генерации в Киевской области в ночь на 8 сентября. Это привело к проблемам с электроснабжением, в частности, 20 населенных пунктов на Черниговщине остались без света.
В Святошинском районе Киева спасатели нашли тело мужчины под завалами разрушенной девятиэтажки. Всего три человека, включая ребенка, погибли в результате российского ракетного удара 7 сентября.