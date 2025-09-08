Днепропетровщина: оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей во время тушения пожара

$41.220.13
48.160.03
ukenru
12:50 • 5636 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 29332 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 22078 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 19389 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 22461 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 24631 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25575 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 28972 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 40897 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62718 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.3м/с
56%
753мм
Популярные новости
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 51752 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 50131 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 62095 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 28296 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 6544 просмотра
публикации
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 6710 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 62261 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 50256 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 51878 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 139067 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Сергей Ребров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 62261 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 36387 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 40562 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 71950 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 129533 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
9К720 Искандер
Financial Times
Facebook
YouTube

Днепропетровщина: оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей во время тушения пожара

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российские военные целенаправленно атаковали спасателей FPV-дроном в Криворожском районе Днепропетровщины во время ликвидации пожара. Поврежден пожарный автомобиль, пострадавших нет.

Днепропетровщина: оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей во время тушения пожара

На Днепропетровщине российские захватчики намеренно атаковали спасателей во время ликвидации пожара в Криворожском районе, повредив пожарный автомобиль, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС в Телеграм, пишет УНН.

Детали

В Криворожском районе Днепропетровской области российские военные применили FPV-дрон для целенаправленной атаки на пожарно-спасательную технику во время ликвидации возгорания.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента автомобиль получил повреждения, однако среди личного состава пострадавших нет.

В Киевской области россияне ударили по магазину, фитнес-клубу и промышленному предприятию08.09.25, 09:48 • 4194 просмотра

Вражеский FPV-дрон повредил пожарно-спасательный автомобиль

– говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве отметили, что действия оккупантов являются сознательной угрозой для гражданских спасателей, выполняющих служебные обязанности в чрезвычайных ситуациях. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность местных жителей и оперативное реагирование на пожары.

Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"08.09.25, 15:23 • 22080 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Киевская область
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
9К720 Искандер