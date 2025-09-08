Днепропетровщина: оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей во время тушения пожара
Киев • УНН
Российские военные целенаправленно атаковали спасателей FPV-дроном в Криворожском районе Днепропетровщины во время ликвидации пожара. Поврежден пожарный автомобиль, пострадавших нет.
На Днепропетровщине российские захватчики намеренно атаковали спасателей во время ликвидации пожара в Криворожском районе, повредив пожарный автомобиль, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает ГСЧС в Телеграм, пишет УНН.
Детали
В Криворожском районе Днепропетровской области российские военные применили FPV-дрон для целенаправленной атаки на пожарно-спасательную технику во время ликвидации возгорания.
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента автомобиль получил повреждения, однако среди личного состава пострадавших нет.
Вражеский FPV-дрон повредил пожарно-спасательный автомобиль
В ведомстве отметили, что действия оккупантов являются сознательной угрозой для гражданских спасателей, выполняющих служебные обязанности в чрезвычайных ситуациях. Спасатели продолжают работать в усиленном режиме, обеспечивая безопасность местных жителей и оперативное реагирование на пожары.
