Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Киев • УНН
Для удара по зданию Кабинета министров Украины российские оккупанты использовали крылатую ракету "Искандер", а не БПЛА "Шахед", как сообщалось до этого.
Здание Кабинета министров Украины было поражено 7 сентября не дроном типа "Шахед", а крылатой ракетой 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defense Express.
Детали
В публикации говорится о том, что боевая часть ракеты после удара по Кабмину не взорвалась. Но пожар, возникший на верхних этажах здания, был вызван возгоранием топлива из баков ракеты.
Также отмечается, что в этой ракете активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка – они производятся в Китае. Масса боевой части ракеты составляет около 450 кг: в случае штатного срабатывания последствия удара были бы значительно больше.
