В России атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 374 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 1382 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 9420 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
08:37 • 15446 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 20654 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 25805 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 39643 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 61328 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 75545 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 126144 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto6 сентября, 06:10 • 107692 просмотра
9К720 Искандер

Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"

Киев • УНН

 • 392 просмотра

Для удара по зданию Кабинета министров Украины российские оккупанты использовали крылатую ракету "Искандер", а не БПЛА "Шахед", как сообщалось до этого.

Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"

Здание Кабинета министров Украины было поражено 7 сентября не дроном типа "Шахед", а крылатой ракетой 9М727 оперативно-тактического комплекса "Искандер". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Defense Express.

Детали

В публикации говорится о том, что боевая часть ракеты после удара по Кабмину не взорвалась. Но пожар, возникший на верхних этажах здания, был вызван возгоранием топлива из баков ракеты.

Также отмечается, что в этой ракете активно используются западные микроэлектронные компоненты с гражданского рынка – они производятся в Китае. Масса боевой части ракеты составляет около 450 кг: в случае штатного срабатывания последствия удара были бы значительно больше.

Напомним

УНН писал, что премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.

Мэр Днепра Борис Филатов резко высказался о тех, кто радуется попаданию по зданию Кабмина. Он назвал таких комментаторов "идиотами или подонками" и пожелал Юлии Свириденко вместе с членами правительства выдержки.

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Юлия Свириденко
9К720 Искандер
Китай
Украина