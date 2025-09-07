"Радіють лише ідіоти чи покидьки": мер Дніпра Філатов відреагував на удар по Кабміну
Київ • УНН
Борис Філатов різко висловився про тих, хто радіє влучанню по будівлі Кабміну. Він побажав Кабінету міністрів та Прем'єр-міністру Юлії Свириденко витримки.
Міський голова Дніпра Борис Філатов у різкій формі відреагував на російський удар 7 вересня по Україні, зокрема, на влучання у будівлю Кабінету міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Філатова.
Деталі
У своєму дописі Філатов різко висловився про тих, хто радіє влучанню по будівлі Кабміну і пише з цього приводу веселі коментарі в соцмережах. Він назвав таких коментаторів "ідіотами чи покидьками".
Майже десять років я міський голова. Конфліктний та дуже часто незгодний з владою. Але я продовжую ненавидіти ницість та ідіотизм приматів, які думають шлунком та порожнечею. Та не розуміють, що якщо не буде влади української, то буде влада ворожа
Чиновник побажав Кабінету міністрів і Премʼєр-міністру Юлії Свириденко витримки.
Ви впораєтесь. Органи місцевого самоврядування поруч
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.