"Радіють лише ідіоти чи покидьки": мер Дніпра Філатов відреагував на удар по Кабміну

7 вересня, 06:34 • 13089 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 24149 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 45472 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 61612 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 90818 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 76319 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51429 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55412 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 74205 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 37010 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду7 вересня, 05:29 • 6868 перегляди
Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак7 вересня, 06:20 • 4794 перегляди
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області7 вересня, 06:46 • 7276 перегляди
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасінняPhotoVideo7 вересня, 08:05 • 8846 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 6202 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 90818 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 76319 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 74205 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 53298 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 75758 перегляди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Україна
Кривий Ріг
Кременчук
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 6256 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 17879 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 50706 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 105564 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 47905 перегляди
"Радіють лише ідіоти чи покидьки": мер Дніпра Філатов відреагував на удар по Кабміну

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Борис Філатов різко висловився про тих, хто радіє влучанню по будівлі Кабміну. Він побажав Кабінету міністрів та Прем'єр-міністру Юлії Свириденко витримки.

"Радіють лише ідіоти чи покидьки": мер Дніпра Філатов відреагував на удар по Кабміну

Міський голова Дніпра Борис Філатов у різкій формі відреагував на російський удар 7 вересня по Україні, зокрема, на влучання у будівлю Кабінету міністрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram Філатова.

Деталі

У своєму дописі Філатов різко висловився про тих, хто радіє влучанню по будівлі Кабміну і пише з цього приводу веселі коментарі в соцмережах. Він назвав таких коментаторів "ідіотами чи покидьками".

Майже десять років я міський голова. Конфліктний та дуже часто незгодний з владою. Але я продовжую ненавидіти ницість та ідіотизм приматів, які думають шлунком та порожнечею. Та не розуміють, що якщо не буде влади української, то буде влада ворожа

- написав міський голова Дніпра.

Чиновник побажав Кабінету міністрів і Премʼєр-міністру Юлії Свириденко витримки.

Ви впораєтесь. Органи місцевого самоврядування поруч

- написав він.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.

Євген Устименко

Юлія Свириденко
Україна