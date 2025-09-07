"Радуются только идиоты или подонки": мэр Днепра Филатов отреагировал на удар по Кабмину
Киев • УНН
Борис Филатов резко высказался о тех, кто радуется попаданию по зданию Кабмина. Он пожелал Кабинету министров и Премьер-министру Юлии Свириденко выдержки.
Мэр Днепра Борис Филатов резко отреагировал на российский удар 7 сентября по Украине, в частности, на попадание в здание Кабинета министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Филатова.
Подробности
В своем сообщении Филатов резко высказался о тех, кто радуется попаданию по зданию Кабмина и пишет по этому поводу веселые комментарии в соцсетях. Он назвал таких комментаторов "идиотами или подонками".
Почти десять лет я мэр. Конфликтный и очень часто несогласный с властью. Но я продолжаю ненавидеть низость и идиотизм приматов, которые думают желудком и пустотой. И не понимают, что если не будет власти украинской, то будет власть враждебная
Чиновник пожелал Кабинету министров и Премьер-министру Юлии Свириденко выдержки.
Вы справитесь. Органы местного самоуправления рядом
Напомним
Ранее УНН писал, что премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.