7 сентября, 06:34
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
"Радуются только идиоты или подонки": мэр Днепра Филатов отреагировал на удар по Кабмину

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Борис Филатов резко высказался о тех, кто радуется попаданию по зданию Кабмина. Он пожелал Кабинету министров и Премьер-министру Юлии Свириденко выдержки.

"Радуются только идиоты или подонки": мэр Днепра Филатов отреагировал на удар по Кабмину

Мэр Днепра Борис Филатов резко отреагировал на российский удар 7 сентября по Украине, в частности, на попадание в здание Кабинета министров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Филатова.

Подробности

В своем сообщении Филатов резко высказался о тех, кто радуется попаданию по зданию Кабмина и пишет по этому поводу веселые комментарии в соцсетях. Он назвал таких комментаторов "идиотами или подонками".

Почти десять лет я мэр. Конфликтный и очень часто несогласный с властью. Но я продолжаю ненавидеть низость и идиотизм приматов, которые думают желудком и пустотой. И не понимают, что если не будет власти украинской, то будет власть враждебная

- написал мэр Днепра.

Чиновник пожелал Кабинету министров и Премьер-министру Юлии Свириденко выдержки.

Вы справитесь. Органы местного самоуправления рядом

- написал он.

Напомним

Ранее УНН писал, что премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания украинского правительства в результате ночной атаки. Она призвала партнеров усилить санкции против российской нефти и газа и предоставить Украине больше оружия.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Юлия Свириденко
Украина