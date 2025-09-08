$41.220.13
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 1064 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 9022 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 15288 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 20506 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 25702 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 39565 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 61258 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 75502 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79731 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 125989 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 107541 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Для удару по будівлі Кабінету міністрів України російські окупанти використали крилату ракету "Іскандер", а не БПЛА "Шахед", як повідомлялось до того.

Будівля Кабінету міністрів України була уражена 7 вересня не дроном типу "Шахед", а крилатою ракетою 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Про це повідомляє УНН з посиланням на Defense Express.

Деталі

У публікації йдеться про те, що бойова частина ракети після удару по Кабміну не вибухнула. Але пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.

Також зазначається, що у цій ракеті активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку - вони виробляються в Китаї. Маса бойової частини ракети складає близько 450 кг: у випадку штатного спрацювання наслідки удару були б значно більшими.

Нагадаємо

УНН писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко висловився про тих, хто радіє влучанню по будівлі Кабміну. Він назвав таких коментаторів "ідіотами чи покидьками" і побажав Юлії Свириденко разом з членами уряду витримки.

Євген Устименко

Війна в УкраїніТехнології
Юлія Свириденко
Іскандер (ОТРК)
Китай
Україна