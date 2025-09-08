Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Київ • УНН
Для удару по будівлі Кабінету міністрів України російські окупанти використали крилату ракету "Іскандер", а не БПЛА "Шахед", як повідомлялось до того.
Будівля Кабінету міністрів України була уражена 7 вересня не дроном типу "Шахед", а крилатою ракетою 9М727 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Про це повідомляє УНН з посиланням на Defense Express.
Деталі
У публікації йдеться про те, що бойова частина ракети після удару по Кабміну не вибухнула. Але пожежа, яка виникла на верхніх поверхах будівлі, була викликана займанням палива з баків ракети.
Також зазначається, що у цій ракеті активно використовуються західні мікроелектронні компоненти з цивільного ринку - вони виробляються в Китаї. Маса бойової частини ракети складає близько 450 кг: у випадку штатного спрацювання наслідки удару були б значно більшими.
Нагадаємо
УНН писав, що прем'єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пошкодження будівлі українського уряду внаслідок нічної атаки. Вона закликала партнерів посилити санкції проти російської нафти й газу та надати Україні більше зброї.
Міський голова Дніпра Борис Філатов різко висловився про тих, хто радіє влучанню по будівлі Кабміну. Він назвав таких коментаторів "ідіотами чи покидьками" і побажав Юлії Свириденко разом з членами уряду витримки.