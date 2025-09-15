Враг обстрелял спасателей в Запорожье: поврежден пожарный автомобиль

$41.280.03
48.390.12
ukenru
Эксклюзив
14:18 • 2756 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 10544 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
09:58 • 16024 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 41730 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 31285 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 30304 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 34861 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 56799 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 72641 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 105590 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
36%
753мм
Популярные новости
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 17364 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 14941 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 24280 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 19505 просмотра
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи ГенпрокурораPhoto11:55 • 5504 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 19814 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 24617 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 41730 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 26928 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 105906 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Европа
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 15213 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 17630 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 28666 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 35018 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 84392 просмотра
Актуальное
ТикТок
Truth Social
Financial Times
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Враг обстрелял спасателей в Запорожье: поврежден пожарный автомобиль

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Российские войска обстреляли пожарный автомобиль ГСЧС, который направлялся на вызов в Запорожской области. Автомобиль поврежден, личный состав не пострадал.

Враг обстрелял спасателей в Запорожье: поврежден пожарный автомобиль

Армия рф атаковала спасателей в Запорожской области - войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Вражеские войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов для ликвидации возгорания. Автомобиль поврежден 

- говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, личный состав не пострадал.

Днепропетровщина: оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей во время тушения пожара08.09.25, 17:40 • 3091 просмотр

Антонина Туманова

Война в Украине
Запорожская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям