Враг обстрелял спасателей в Запорожье: поврежден пожарный автомобиль

Армия рф атаковала спасателей в Запорожской области - войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Вражеские войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов для ликвидации возгорания. Автомобиль поврежден - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, личный состав не пострадал.

Днепропетровщина: оккупанты атаковали FPV-дроном спасателей во время тушения пожара