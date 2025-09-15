Враг обстрелял спасателей в Запорожье: поврежден пожарный автомобиль
Киев • УНН
Российские войска обстреляли пожарный автомобиль ГСЧС, который направлялся на вызов в Запорожской области. Автомобиль поврежден, личный состав не пострадал.
Армия рф атаковала спасателей в Запорожской области - войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Вражеские войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов для ликвидации возгорания. Автомобиль поврежден
По данным ГСЧС, личный состав не пострадал.
