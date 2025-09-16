Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно
Киев • УНН
В ночь на 16 сентября в Запорожье прозвучала серия громких взрывов на фоне объявленной тревоги из-за баллистики. Официальной информации от властей пока нет, угроза сохраняется.
В ночь на 16 сентября в Запорожье была слышна серия громких взрывов. Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы, передает УНН.
Сообщают о мощных взрывах в Запорожье. Укрытие!
До этого в городе была объявлена тревога из-за баллистики. Предварительно, угроза еще сохраняется. Официальной информации от местных властей пока нет. Детали уточняются.
Также, по информации от Воздушных Сил, в большинстве областей Украины сейчас объявлена тревога из-за угрозы применения баллистики с юга. Также зафиксированы вражеские дроны в Киевской и Одесской областях.
Напомним
15 сентября стало известно, что армия РФ атаковала спасателей в Запорожской области. Войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов.
