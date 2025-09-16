$41.280.03
17:38 • 19385 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 24371 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 22479 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 27016 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 29463 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60292 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 37905 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33196 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36678 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59141 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно

Киев • УНН

 • 660 просмотра

В ночь на 16 сентября в Запорожье прозвучала серия громких взрывов на фоне объявленной тревоги из-за баллистики. Официальной информации от властей пока нет, угроза сохраняется.

Мощные взрывы раздаются в Запорожье: что известно

В ночь на 16 сентября в Запорожье была слышна серия громких взрывов. Об этом сообщают местные и мониторинговые каналы, передает УНН.

Сообщают о мощных взрывах в Запорожье. Укрытие!

- пишут в местных каналах.

До этого в городе была объявлена тревога из-за баллистики. Предварительно, угроза еще сохраняется. Официальной информации от местных властей пока нет. Детали уточняются.

Также, по информации от Воздушных Сил, в большинстве областей Украины сейчас объявлена тревога из-за угрозы применения баллистики с юга. Также зафиксированы вражеские дроны в Киевской и Одесской областях.

Напомним

15 сентября стало известно, что армия РФ атаковала спасателей в Запорожской области. Войска обстреляли пожарный автомобиль, который направлялся на вызов.

Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные дома15.09.25, 03:48 • 18653 просмотра

Вероника Марченко

Война в Украине
Киевская область
Одесская область
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Запорожье