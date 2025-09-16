В Киеве и области работает ПВО из-за атаки вражеских дронов - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не фиксировать работу защитников.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация и мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников
Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не фиксировать работу украинских защитников на фото или видео.
Напомним
В ночь на 16 сентября в Запорожье прозвучала серия громких взрывов. В большинстве областей Украины сейчас объявлена тревога из-за угрозы применения баллистики с юга. Также зафиксированы вражеские дроны в Киевской и Одесской областях.
