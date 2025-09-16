В Киеве и области работает ПВО из-за атаки вражеских дронов - ОВА

$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 20585 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 26110 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 23377 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 27897 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 30149 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60848 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 38156 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 33298 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 36752 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 59245 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
78%
753мм
Популярные новости
Могут стать проектами для Инвестиционного фонда: представителям США показали ряд украинских месторожденийPhoto15 сентября, 14:15 • 16428 просмотра
Разоблачены иностранцы, вербовавшие детей в Украине для сексуальной эксплуатации: детали дела15 сентября, 15:01 • 8064 просмотра
Прожиточный минимум в Украине вырастет до 3209 гривен17:55 • 6390 просмотра
На войне погиб артист балета Львовской оперы Дмитрий Пасичник18:37 • 9218 просмотра
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 5922 просмотра
публикации
Все, что нужно знать о новациях, доходах и расходах Бюджета-2026: Пидласа сделала анализ проекта документа19:06 • 5962 просмотра
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах15 сентября, 09:21 • 37620 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт15 сентября, 08:30 • 41396 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 60848 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 36179 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Александр Сырский
Александр Усик
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Соединённые Штаты
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 27721 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 28067 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 34001 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 39999 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 89630 просмотра
Актуальное
Еврофайтер Тайфун
ТикТок
Ручная граната
Бильд
Нью-Йорк Таймс

В Киеве и области работает ПВО из-за атаки вражеских дронов - ОВА

Киев • УНН

 • 488 просмотра

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не фиксировать работу защитников.

В Киеве и области работает ПВО из-за атаки вражеских дронов - ОВА

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников, в регионе работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация и мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников

- говорится в сообщении.

Жителей призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и не фиксировать работу украинских защитников на фото или видео.

Напомним

В ночь на 16 сентября в Запорожье прозвучала серия громких взрывов. В большинстве областей Украины сейчас объявлена тревога из-за угрозы применения баллистики с юга. Также зафиксированы вражеские дроны в Киевской и Одесской областях.

В Киевской области собирали урожай подсолнухов, а нашли ракету с боевой частью – ГСЧС12.09.25, 17:20 • 6258 просмотров

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Киевская область
Одесская область
Запорожье