14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
09:11
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
12 сентября, 07:34
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
12 сентября, 05:51
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
В Киевской области собирали урожай подсолнухов, а нашли ракету с боевой частью – ГСЧС

Киев • УНН

 • 286 просмотра

В Киевской области во время сбора урожая подсолнухов аграрии нашли остатки российской ракеты Х-69. Пиротехники ГСЧС изъяли опасную находку в селе Калита Броварского района.

В Киевской области собирали урожай подсолнухов, а нашли ракету с боевой частью – ГСЧС

В Киевской области во время сбора урожая подсолнечника аграрии наткнулись на опасную находку – остатки российской ракеты. Инцидент произошел в селе Калита Броварского района, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, на место прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования.

С помощью тяжелой пиротехнической машины ПМ-В они изъяли остатки ракеты с боевой частью типа Х-69

– говорится в сообщении спасателей.

Специалисты отмечают: такие случаи в очередной раз подтверждают опасность, которую несут остатки вражеских атак для гражданского населения даже после завершения обстрелов.

Спасатели призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру "101" и ни в коем случае не прикасаться к опасным объектам до прибытия специалистов.

ГСЧС напоминает, что соблюдение правил безопасности может спасти жизнь, ведь даже обломки боеприпасов часто остаются взрывоопасными.

Напомним

Четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными остатками войны, что привело к гибели 359 человек, среди которых 18 детей. Очистка украинских земель от мин станет крупнейшим и самым сложным гуманитарным разминированием в мире.

Степан Гафтко

