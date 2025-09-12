В Киевской области собирали урожай подсолнухов, а нашли ракету с боевой частью – ГСЧС
Киев • УНН
В Киевской области во время сбора урожая подсолнухов аграрии нашли остатки российской ракеты Х-69. Пиротехники ГСЧС изъяли опасную находку в селе Калита Броварского района.
В Киевской области во время сбора урожая подсолнечника аграрии наткнулись на опасную находку – остатки российской ракеты. Инцидент произошел в селе Калита Броварского района, сообщили в ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По данным ведомства, на место прибыли пиротехники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования.
С помощью тяжелой пиротехнической машины ПМ-В они изъяли остатки ракеты с боевой частью типа Х-69
Специалисты отмечают: такие случаи в очередной раз подтверждают опасность, которую несут остатки вражеских атак для гражданского населения даже после завершения обстрелов.
Спасатели призывают граждан в случае обнаружения подозрительных предметов немедленно звонить по номеру "101" и ни в коем случае не прикасаться к опасным объектам до прибытия специалистов.
ГСЧС напоминает, что соблюдение правил безопасности может спасти жизнь, ведь даже обломки боеприпасов часто остаются взрывоопасными.
Напомним
Четверть территории Украины загрязнена минами и взрывоопасными остатками войны, что привело к гибели 359 человек, среди которых 18 детей. Очистка украинских земель от мин станет крупнейшим и самым сложным гуманитарным разминированием в мире.