На Київщині збирали врожай соняшників, а знайшли ракету з бойовою частиною – ДСНС
Київ • УНН
На Київщині під час збору врожаю соняшників аграрії знайшли залишки російської ракети Х-69. Піротехніки ДСНС вилучили небезпечну знахідку в селі Калита Броварського району.
Деталі
За даними відомства, на місце прибули піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування.
За допомогою важкої піротехнічної машини ПМ-В вони вилучили залишки ракети з бойовою частиною типу Х-69
Фахівці наголошують: такі випадки вкотре підтверджують небезпеку, яку несуть залишки ворожих атак для цивільного населення навіть після завершення обстрілів.
Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером "101" та ні в якому разі не торкатися небезпечних об’єктів до прибуття спеціалістів.
ДСНС нагадує, що дотримання правил безпеки може врятувати життя, адже навіть уламки боєприпасів часто залишаються вибухонебезпечними.
Нагадаємо
Чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни, що призвело до загибелі 359 людей, серед яких 18 дітей. Очищення українських земель від мін стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі.