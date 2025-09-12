На Київщині збирали врожай соняшників, а знайшли ракету з бойовою частиною – ДСНС

$41.310.10
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
11:55 • 16133 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 17599 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 17200 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 28859 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 18496 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 16793 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 39672 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40349 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53248 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб
Детектив НАБУ потрапив у ДТП на Прикарпатті: що відомо
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 16141 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах Чорногорії
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 28864 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Олександр Сирський
Дональд Туск
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Львівська область
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Шахед-136
Fox News
Безпілотний літальний апарат
Свіфт
The New York Times

На Київщині збирали врожай соняшників, а знайшли ракету з бойовою частиною – ДСНС

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На Київщині під час збору врожаю соняшників аграрії знайшли залишки російської ракети Х-69. Піротехніки ДСНС вилучили небезпечну знахідку в селі Калита Броварського району.

На Київщині збирали врожай соняшників, а знайшли ракету з бойовою частиною – ДСНС

На Київщині під час збору врожаю соняшників аграрії натрапили на небезпечну знахідку – залишки російської ракети. Інцидент стався у селі Калита Броварського району, повідомили в ДСНС, пише УНН.

Деталі

За даними відомства, на місце прибули піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування. 

За допомогою важкої піротехнічної машини ПМ-В вони вилучили залишки ракети з бойовою частиною типу Х-69

– йдеться в повідомленні рятувальників.

Фахівці наголошують: такі випадки вкотре підтверджують небезпеку, яку несуть залишки ворожих атак для цивільного населення навіть після завершення обстрілів.

Рятувальники закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером "101" та ні в якому разі не торкатися небезпечних об’єктів до прибуття спеціалістів.

ДСНС нагадує, що дотримання правил безпеки може врятувати життя, адже навіть уламки боєприпасів часто залишаються вибухонебезпечними.

Нагадаємо

Чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними залишками війни, що призвело до загибелі 359 людей, серед яких 18 дітей. Очищення українських земель від мін стане найбільшим і найскладнішим гуманітарним розмінуванням у світі.

Степан Гафтко

Х-69
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна