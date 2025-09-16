У Києві та області працює ППО через атаку ворожих дронів - ОВА
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не фіксувати роботу захисників.
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація та мер Віталій Кличко, передає УНН.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників
Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не фіксувати роботу українських захисників на фото чи відео.
Нагадаємо
У ніч на 16 вересня в Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів. У більшості областях України наразі оголошено тривогу через загрозу застосування балістики з півдня. Також зафіксовано ворожі дрони у Київській та Одеських областях.
