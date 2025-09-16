$41.280.03
48.390.12
ukenru
17:38 • 20114 перегляди
Сирський звільнив двох командирів корпусів через втрати особового складу та територій - Генштаб
15 вересня, 15:43 • 25456 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
15 вересня, 14:18 • 23040 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
15 вересня, 12:27 • 27560 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 29893 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 60644 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 38057 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 33263 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 36728 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 59210 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
У Києві та області працює ППО через атаку ворожих дронів - ОВА

Київ • УНН

• 318 перегляди

Київ • УНН

 • 318 перегляди

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не фіксувати роботу захисників.

У Києві та області працює ППО через атаку ворожих дронів - ОВА

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, у регіоні працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація та мер Віталій Кличко, передає УНН.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників

- йдеться у дописі.

Жителів закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та не фіксувати роботу українських захисників на фото чи відео.

Нагадаємо

У ніч на 16 вересня в Запоріжжі пролунала серія гучних вибухів. У більшості областях України наразі оголошено тривогу через загрозу застосування балістики з півдня. Також зафіксовано ворожі дрони у Київській та Одеських областях.

На Київщині збирали врожай соняшників, а знайшли ракету з бойовою частиною – ДСНС12.09.25, 17:20 • 6253 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніКиїв
Київська область
Одеська область
Запоріжжя
