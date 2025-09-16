89 из 113 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 113 дронов, 89 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 сентября (с 20.00 15 сентября) враг атаковал 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, около 70 из них – шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях. Два вражеских беспилотника – в воздухе