Эксклюзив
07:30 • 1422 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетами
06:54 • 8402 просмотра
Трамп, вероятно, встретится с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке - Рубио
15 сентября, 17:38 • 43576 просмотра
Сырский уволил двух командиров корпусов из-за потерь личного состава и территорий - Генштаб
15 сентября, 15:43 • 55834 просмотра
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
15 сентября, 14:18 • 40491 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
15 сентября, 12:27 • 43818 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 41745 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 74639 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 42973 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 34830 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзивы
89 из 113 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Россия совершила ночную атаку на Украину 113 ударными БПЛА, 89 из которых были обезврежены силами ПВО. Также враг обстрелял Запорожье десятью снарядами РСЗО, что привело к погибшим и пострадавшим.

89 из 113 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной

россия ночью запустила по Украине 113 дронов, 89 из них обезврежены, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 сентября (с 20.00 15 сентября) враг атаковал 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, около 70 из них – шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на двух локациях. Два вражеских беспилотника – в воздухе

- говорится в сообщении ВС ВСУ в соцсетях.

Как отмечается, также, около полуночи, враг ударил по городу Запорожье десятью снарядами РСЗО (предварительно "Торнадо-С"). "К сожалению, погибшие и пострадавшие, соболезнования родным", - указали в ВС ВСУ.

Известно об одном погибшем и семерых раненых: детали массированного удара по Запорожью16.09.25, 01:34 • 17832 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
BM-30 Smerch
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Украина
Запорожье