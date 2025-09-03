російський обстріл на Кіровоградщині: поїзди затримуються до 7 годин
Київ • УНН
Через ворожу атаку на залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області потяги прямують об'їзними маршрутами. Це спричиняє затримки до семи годин, "Укрзалізниця" працює над скороченням часу запізнень.
Через ворожу атаку на залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області частина пасажирських поїздів змушена прямувати об’їзними маршрутами. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.
Деталі
Це спричиняє суттєві затримки – за прогнозами, вони можуть сягати до семи годин. В "Укрзалізниці" запевняють, що докладають максимум зусиль, аби скоротити час запізнення.
Вже вирушили в об’їзд та надолужують графік такі рейси:
- №75 Київ – Кривий Ріг
- №791 Кременчук – Київ
- №85 Запоріжжя – Львів
- №79 Дніпро – Львів
- №51 Запоріжжя – Одеса
- №119 Дніпро – Хелм
- №37 Запоріжжя – Київ
- №31 Запоріжжя – Перемишль
- №121 Херсон – Краматорськ
- №59 Харків – Одеса
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань.
Водночас низка потягів очікує відновлення руху на пошкодженій ділянці. Серед них:
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №102 Краматорськ – Херсон
- №38 Київ – Запоріжжя
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Хелм – Дніпро
- №86 Львів – Запоріжжя
- №54 Одеса – Дніпро
- №254 Одеса – Кривий Ріг
- №8 Одеса – Харків.
Оновлену інформацію про час відправлення та прибуття можна відстежувати на сервісі "Укрзалізниці".
Нагадаємо
В ніч на 3 вересня росіяни атакували Знам'янку в Кіровоградської області, пошкоджено 17 житлових будинків та почалися відключення електропостачання. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.
Четверо залізничників постраждали вночі у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.