Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
06:20 • 2226 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526
06:16 • 7298 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:00 • 9650 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в'їзду до Євросоюзу
2 вересня, 11:50 • 66107 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника Землі
2 вересня, 11:02 • 99731 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного
2 вересня, 10:24 • 136018 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у Чорногорії
2 вересня, 08:46 • 149072 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 79458 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - Генштаб
2 вересня, 06:00 • 142596 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця Президента
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
06:16 • 7298 перегляди
російський обстріл на Кіровоградщині: поїзди затримуються до 7 годин

Київ • УНН

 • 1062 перегляди

Через ворожу атаку на залізничну інфраструктуру в Кіровоградській області потяги прямують об'їзними маршрутами. Це спричиняє затримки до семи годин, "Укрзалізниця" працює над скороченням часу запізнень.

російський обстріл на Кіровоградщині: поїзди затримуються до 7 годин

Через ворожу атаку на залізничну інфраструктуру у Кіровоградській області частина пасажирських поїздів змушена прямувати об’їзними маршрутами. Про це повідомляє "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

Це спричиняє суттєві затримки – за прогнозами, вони можуть сягати до семи годин. В "Укрзалізниці" запевняють, що докладають максимум зусиль, аби скоротити час запізнення.

Вже вирушили в об’їзд та надолужують графік такі рейси:

  • №75 Київ – Кривий Ріг
    • №791 Кременчук – Київ
      • №85 Запоріжжя – Львів
        • №79 Дніпро – Львів
          • №51 Запоріжжя – Одеса
            • №119 Дніпро – Хелм
              • №37 Запоріжжя – Київ
                • №31 Запоріжжя – Перемишль
                  • №121 Херсон – Краматорськ
                    • №59 Харків – Одеса
                      • №65/165 Харків – Черкаси, Умань.

                        Водночас низка потягів очікує відновлення руху на пошкодженій ділянці. Серед них:

                        • №76 Кривий Ріг – Київ
                          • №102 Краматорськ – Херсон
                            • №38 Київ – Запоріжжя
                              • №80 Львів – Дніпро
                                • №120 Хелм – Дніпро
                                  • №86 Львів – Запоріжжя
                                    • №54 Одеса – Дніпро
                                      • №254 Одеса – Кривий Ріг
                                        • №8 Одеса – Харків.

                                          Оновлену інформацію про час відправлення та прибуття можна відстежувати на сервісі "Укрзалізниці".

                                          Нагадаємо

                                          В ніч на 3 вересня росіяни атакували Знам'янку в Кіровоградської області, пошкоджено 17 житлових будинків та почалися відключення електропостачання. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

                                          Четверо залізничників постраждали вночі у Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

                                          Степан Гафтко

                                          СуспільствоВійна в Україні
                                          Кіровоградська область
                                          Українська залізниця
                                          Дніпро (місто)
                                          Кривий Ріг
                                          Кременчук
                                          Краматорськ
                                          Черкаси
                                          Запоріжжя
                                          Львів
                                          Одеса
                                          Херсон
                                          Київ
                                          Харків
                                          Умань