Ворожий обстріл Кіровоградщини: постраждали четверо залізничників
Київ • УНН
Четверо залізничників постраждали в Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.
Через російський обстріл країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.
Деталі
Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні
Доповнення
Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів вийдуть у рейси з затримкою.
У ніч на 3 вересня Польща та країни-союзники підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні.