2 вересня, 11:50 • 60062 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 95402 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 130582 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 144525 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 77953 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 140893 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 51711 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 89781 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 54095 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108968 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ворожий обстріл Кіровоградщини: постраждали четверо залізничників

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Четверо залізничників постраждали в Кіровоградській області внаслідок російського обстрілу залізничної інфраструктури. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні.

Ворожий обстріл Кіровоградщини: постраждали четверо залізничників

Через російський обстріл країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області, на жаль, постраждали четверо залізничників. Їх стан задовільний, вони знаходяться у лікарні

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів вийдуть у рейси з затримкою.

У ніч на 3 вересня Польща та країни-союзники підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в УкраїніПодії
Кіровоградська область
Українська залізниця
Україна
Польща