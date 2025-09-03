Укрзалізниця попередила про затримку низки рейсів через ворожі атаки

$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 220908 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 220761 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 210173 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 206810 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 201604 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 49633 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 119613 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:46
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 78249 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
2 вересня, 06:00
Укрзалізниця попередила про затримку низки рейсів через ворожі атаки

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Через ворожий обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів затримується. Укрзалізниця працює над відновленням пошкодженої інфраструктури.

Укрзалізниця попередила про затримку низки рейсів через ворожі атаки

Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів вийдуть у рейси з затримкою. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Деталі

Зазначається, що затримаються наступні поїзди:

  • №76 Кривий Ріг - Київ;
    • №75 Київ - Кривий Ріг;
      • №79 Дніпро - Львів;
        • №791 Кременчуг - Київ;
          • №790 Кропивницький - Київ;
            • №121 Херсон - Краматорськ;
              • №85 Запоріжжя - Львів;
                • №38 Київ - Запоріжжя;
                  • №37 Запоріжжя - Київ;
                    • №51 Запоріжжя - Одеса;
                      • №789 Кропивницький - Київ;
                        • №119 Дніпро - Хелм;
                          • №31 Запоріжжя - Перемишль;
                            • №59 Харків - Одеса;
                              • №65/165 Харків - Черкаси, Умань;
                                • №102 Краматорськ - Херсон;
                                  • №80 Львів - Дніпро;
                                    • №120 Хелм - Дніпро;
                                      • №86 Львів - Запоріжжя;
                                        • №8 Одеса - Харків;
                                          • №54 Одеса - Дніпро;
                                            • №254 Одеса - Кривий Ріг.

                                              "Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - йдеться у повідомленні.

                                              Нагадаємо

                                              В ніч на 3 вересня ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області, спричинивши пошкодження 17 житлових будинків та відключення електропостачання. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення. Також було пошкоджено обʼєкти АТ "Укрзалізниця".

                                              Вадим Хлюдзинський

                                              СуспільствоВійна в Україні
                                              Кіровоградська область
                                              Українська залізниця
                                              Україна