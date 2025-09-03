Укрзалізниця попередила про затримку низки рейсів через ворожі атаки
Київ • УНН
Через ворожий обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів затримується. Укрзалізниця працює над відновленням пошкодженої інфраструктури.
Внаслідок ворожого російського обстрілу країни та чергового пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів вийдуть у рейси з затримкою. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Укрзалізниці.
Деталі
Зазначається, що затримаються наступні поїзди:
- №76 Кривий Ріг - Київ;
- №75 Київ - Кривий Ріг;
- №79 Дніпро - Львів;
- №791 Кременчуг - Київ;
- №790 Кропивницький - Київ;
- №121 Херсон - Краматорськ;
- №85 Запоріжжя - Львів;
- №38 Київ - Запоріжжя;
- №37 Запоріжжя - Київ;
- №51 Запоріжжя - Одеса;
- №789 Кропивницький - Київ;
- №119 Дніпро - Хелм;
- №31 Запоріжжя - Перемишль;
- №59 Харків - Одеса;
- №65/165 Харків - Черкаси, Умань;
- №102 Краматорськ - Херсон;
- №80 Львів - Дніпро;
- №120 Хелм - Дніпро;
- №86 Львів - Запоріжжя;
- №8 Одеса - Харків;
- №54 Одеса - Дніпро;
- №254 Одеса - Кривий Ріг.
"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру та зроблять все, щоб скоротити час затримки поїздів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В ніч на 3 вересня ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області, спричинивши пошкодження 17 житлових будинків та відключення електропостачання. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення. Також було пошкоджено обʼєкти АТ "Укрзалізниця".
