Рейси Інтерсіті+ після атаки рф не скорочують, але затримки поїздів зберігаються - Укрзалізниця

Кількість рейсів "Інтерсіті+" на найближчі дні не змінилася через ураження ворогом одного з поїздів Hyundai, досі є затримки низки поїздів, є скасований рейс і зміни у курсуванні, повідомили в Укрзалізниці у Telegram у четвер, пише УНН.

Враження одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+ сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною. Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі uz-vezemo. З-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин - Вінницького напрямку - повідомили в УЗ.

Як зазначається, окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове, Близнюки.

"До уваги пасажирів поїзда 103/104 Краматорськ-Львів: саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська", - зазначили у компанії.

І додали: своєю чергою, пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні.

"Скасовано рейс №6208 Козятин-1 - Фастів-1", - зазначили в УЗ.

Також у компанії надали оновлення для пасажирів поїздів №85, 61, 209, 109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130), рейси яких рушили об'їзним маршрутом.

"Для пасажирів зазначених поїздів з Шепетівки призначаємо додатковий приміський поїзд №6256 Шепетівка - Козятин відправленням із Шепетівки о 14:04. Він прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького. По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів", - повідомили в УЗ.

"Усіх довеземо" - наголосили в компанії.

