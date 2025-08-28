Рейси Інтерсіті+ після атаки рф не скорочують, але затримки поїздів зберігаються - Укрзалізниця

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
07:27 • 21535 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 44038 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 47211 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 80880 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 59029 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 71770 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 183805 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 90000 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 54877 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 67546 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
56%
754мм
Популярнi новини
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo28 серпня, 01:25 • 50102 перегляди
У центрі Києва пошкоджено торговий центр та ЖК "Нова Англія" внаслідок російської атаки: деталі28 серпня, 03:16 • 33277 перегляди
Нічна атака рф на Київ забрала життя 10 людей - КМВАPhoto06:40 • 31172 перегляди
Атака рф на Київ: наразі відомо про 14 загиблих та 38 поранених - КМВАPhotoVideo08:54 • 14212 перегляди
Лідери "коаліції охочих" відреагували на російські удари по Києву: заяви Стармера і Макрона09:33 • 18584 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 102691 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 104616 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 183805 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 166629 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 168655 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Франція
Дарницький район
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 71270 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 104002 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 106979 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 103631 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 136671 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
YouTube
The New York Times

Рейси Інтерсіті+ після атаки рф не скорочують, але затримки поїздів зберігаються - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кількість рейсів Інтерсіті+ не змінилася після ураження одного з поїздів Hyundai. Зберігаються затримки низки поїздів далекого сполучення та приміських поїздів Фастівського та Вінницького напрямків.

Рейси Інтерсіті+ після атаки рф не скорочують, але затримки поїздів зберігаються - Укрзалізниця

Кількість рейсів "Інтерсіті+" на найближчі дні не змінилася через ураження ворогом одного з поїздів Hyundai, досі є затримки низки поїздів, є скасований рейс і зміни у курсуванні, повідомили в Укрзалізниці у Telegram у четвер, пише УНН.

Враження одного з поїздів Hyundai не вплинуло на кількість рейсів Інтерсіті+ сьогодні та завтра, всі поїзди продовжують рух країною. Затримки низки рейсів зберігатимуться, перелік поїздів далекого сполучення оновлюється на порталі uz-vezemo. З-поміж приміських поїздів із затримками до 2,5 годин курсують електропоїзди Фастівського напрямку та до 3 годин - Вінницького напрямку

- повідомили в УЗ.

Як зазначається, окремий рейс електропоїзда буде призначено з Краматорська до Лозової о 16:03 із зупинками Словʼянськ, Барвінкове, Близнюки.

"До уваги пасажирів поїзда 103/104 Краматорськ-Львів: саме цей електропоїзд довезе вас до Лозової з пересадкою у спальні вагони, які через вимушену затримку не доїдуть до Краматорська", - зазначили у компанії.

І додали: своєю чергою, пасажирів рейсу 104/103 до Краматорська від Лозової доставить той самий електропоїзд о 19:00. Зупинки на маршруті аналогічні.

"Скасовано рейс №6208 Козятин-1 - Фастів-1", - зазначили в УЗ.

Також у компанії надали оновлення для пасажирів поїздів №85, 61, 209, 109 до Вінниці (190 людей) та до Хмельницького (130), рейси яких рушили об'їзним маршрутом.

"Для пасажирів зазначених поїздів з Шепетівки призначаємо додатковий приміський поїзд №6256 Шепетівка - Козятин відправленням із Шепетівки о 14:04. Він прибуде до Козятина о 17:18, звідки з пересадкою на поїзд №771 о 17:25 пасажири дістануться Хмельницького. По Києву у склад поїзда №771 спеціально будуть додані 5 вагонів", - повідомили в УЗ.

"Усіх довеземо" - наголосили в компанії.

На залізниці відновили рух на місці пошкодження від атаки рф: поїзди до 5 міст прямуватимуть без об'їзду28.08.25, 10:16 • 2822 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Слов'янськ
Фастів
Hyundai
Лозова
Краматорськ
Вінниця
Хмельницький
Львів
Київ