Эксклюзив
07:27 • 21808 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 44672 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
28 августа, 04:08 • 47704 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 81356 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 59446 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 71985 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 184329 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 90044 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 54902 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 67563 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Рейсы Интерсити+ после атаки РФ не сокращают, но задержки поездов сохраняются - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Количество рейсов Интерсити+ не изменилось после поражения одного из поездов Hyundai. Сохраняются задержки ряда поездов дальнего следования и пригородных поездов Фастовского и Винницкого направлений.

Рейсы Интерсити+ после атаки РФ не сокращают, но задержки поездов сохраняются - Укрзализныця

Количество рейсов «Интерсити+» на ближайшие дни не изменилось из-за поражения врагом одного из поездов Hyundai, до сих пор есть задержки ряда поездов, есть отмененный рейс и изменения в курсировании, сообщили в Укрзализныце в Telegram в четверг, пишет УНН.

Поражение одного из поездов Hyundai не повлияло на количество рейсов Интерсити+ сегодня и завтра, все поезда продолжают движение по стране. Задержки ряда рейсов будут сохраняться, перечень поездов дальнего следования обновляется на портале uz-vezemo. Среди пригородных поездов с задержками до 2,5 часов курсируют электропоезда Фастовского направления и до 3 часов – Винницкого направления

- сообщили в УЗ.

Как отмечается, отдельный рейс электропоезда будет назначен из Краматорска в Лозовую в 16:03 с остановками Славянск, Барвенково, Близнецы.

"Вниманию пассажиров поезда 103/104 Краматорск-Львов: именно этот электропоезд довезет вас до Лозовой с пересадкой в спальные вагоны, которые из-за вынужденной задержки не доедут до Краматорска", - отметили в компании.

И добавили: в свою очередь, пассажиров рейса 104/103 в Краматорск от Лозовой доставит тот же электропоезд в 19:00. Остановки на маршруте аналогичные.

"Отменен рейс №6208 Казатин-1 - Фастов-1", - отметили в УЗ.

Также в компании предоставили обновление для пассажиров поездов №85, 61, 209, 109 в Винницу (190 человек) и в Хмельницкий (130), рейсы которых двинулись по объездному маршруту.

"Для пассажиров указанных поездов из Шепетовки назначаем дополнительный пригородный поезд №6256 Шепетовка - Казатин отправлением из Шепетовки в 14:04. Он прибудет в Казатин в 17:18, откуда с пересадкой на поезд №771 в 17:25 пассажиры доберутся до Хмельницкого. По Киеву в состав поезда №771 специально будут добавлены 5 вагонов", - сообщили в УЗ.

"Всех довезем" - подчеркнули в компании.

На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда28.08.25, 10:16 • 2850 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Славянск
Fastiv
Hyundai
Лозова
Краматорск
Винница
Хмельницкий
Львов
Киев