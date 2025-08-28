Рейсы Интерсити+ после атаки РФ не сокращают, но задержки поездов сохраняются - Укрзализныця

Количество рейсов «Интерсити+» на ближайшие дни не изменилось из-за поражения врагом одного из поездов Hyundai, до сих пор есть задержки ряда поездов, есть отмененный рейс и изменения в курсировании, сообщили в Укрзализныце в Telegram в четверг, пишет УНН.

Поражение одного из поездов Hyundai не повлияло на количество рейсов Интерсити+ сегодня и завтра, все поезда продолжают движение по стране. Задержки ряда рейсов будут сохраняться, перечень поездов дальнего следования обновляется на портале uz-vezemo. Среди пригородных поездов с задержками до 2,5 часов курсируют электропоезда Фастовского направления и до 3 часов – Винницкого направления - сообщили в УЗ.

Как отмечается, отдельный рейс электропоезда будет назначен из Краматорска в Лозовую в 16:03 с остановками Славянск, Барвенково, Близнецы.

"Вниманию пассажиров поезда 103/104 Краматорск-Львов: именно этот электропоезд довезет вас до Лозовой с пересадкой в спальные вагоны, которые из-за вынужденной задержки не доедут до Краматорска", - отметили в компании.

И добавили: в свою очередь, пассажиров рейса 104/103 в Краматорск от Лозовой доставит тот же электропоезд в 19:00. Остановки на маршруте аналогичные.

"Отменен рейс №6208 Казатин-1 - Фастов-1", - отметили в УЗ.

Также в компании предоставили обновление для пассажиров поездов №85, 61, 209, 109 в Винницу (190 человек) и в Хмельницкий (130), рейсы которых двинулись по объездному маршруту.

"Для пассажиров указанных поездов из Шепетовки назначаем дополнительный пригородный поезд №6256 Шепетовка - Казатин отправлением из Шепетовки в 14:04. Он прибудет в Казатин в 17:18, откуда с пересадкой на поезд №771 в 17:25 пассажиры доберутся до Хмельницкого. По Киеву в состав поезда №771 специально будут добавлены 5 вагонов", - сообщили в УЗ.

"Всех довезем" - подчеркнули в компании.

На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда