На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда

Эксклюзив
07:27 • 740 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 4722 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 15417 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 51246 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 33940 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 57744 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 147191 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 86723 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53386 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66214 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 31230 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР27 августа, 23:52 • 14065 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 29843 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 22095 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали03:16 • 9468 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 74064 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 75586 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 147195 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 141122 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100220 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Сергей Лысак
Украина
Государственная граница Украины
Китай
Франция
Германия
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 51870 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 85681 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 89495 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 87153 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 120447 просмотра
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
9К720 Искандер
Нефть марки Brent

На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда

Киев • УНН

 • 574 просмотра

Оперативное восстановление инфраструктуры в Казатине позволило поездам следовать без объезда. На одном участке поезда идут под резервными тепловозами.

На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда

На железной дороге возобновили движение на поврежденном от атаки рф участке в Винницкой области, поезда до пяти областных центров теперь будут следовать без объезда, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Обновление по вражеской атаке россии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью. Железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине. Поэтому все поезда, следующие в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу, будут следовать через Казатин без объезда ранее поврежденного участка

- сообщили в УЗ.

На одном из участков региона поезда, как указано, будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры еще продолжается.

Некоторые поезда задерживаются на 5 и более часов: какие изменения движения после атаки РФ28.08.25, 08:37 • 2010 просмотров

Юлия Шрамко

Общество
Тернополь
Винница
Хмельницкий
Львов
Одесса