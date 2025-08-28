На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда

На железной дороге возобновили движение на поврежденном от атаки рф участке в Винницкой области, поезда до пяти областных центров теперь будут следовать без объезда, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Обновление по вражеской атаке россии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью. Железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине. Поэтому все поезда, следующие в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу, будут следовать через Казатин без объезда ранее поврежденного участка - сообщили в УЗ.

На одном из участков региона поезда, как указано, будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры еще продолжается.

Некоторые поезда задерживаются на 5 и более часов: какие изменения движения после атаки РФ