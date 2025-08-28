На железной дороге возобновили движение на месте повреждения от атаки рф: поезда в 5 городов будут следовать без объезда
Киев • УНН
Оперативное восстановление инфраструктуры в Казатине позволило поездам следовать без объезда. На одном участке поезда идут под резервными тепловозами.
На железной дороге возобновили движение на поврежденном от атаки рф участке в Винницкой области, поезда до пяти областных центров теперь будут следовать без объезда, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.
Обновление по вражеской атаке россии на железнодорожную инфраструктуру этой ночью. Железнодорожники оперативно восстановили инфраструктуру поврежденного узла в Казатине. Поэтому все поезда, следующие в Винницу, Тернополь, Хмельницкий, Львов и Одессу, будут следовать через Казатин без объезда ранее поврежденного участка
На одном из участков региона поезда, как указано, будут следовать под резервными тепловозами, поскольку восстановление инфраструктуры еще продолжается.
