Некоторые поезда задерживаются на 5 и более часов: какие изменения движения после атаки РФ

После атаки РФ из-за повреждения инфраструктуры есть изменения в движении поездов, некоторые поезда задерживаются на 5 и более часов, в том числе "Интерсити+" и Киев - Хелм, поезда между столицей и Львовом курсируют по измененному маршруту, для некоторых есть пересадки, сообщили в Укрзализныце в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сейчас продолжается ликвидация последствий повреждений железнодорожной инфраструктуры в районе Казатина, поезда, курсирующие в сообщении между Киевом и Львовом через поврежденный участок, временно следуют измененным маршрутом через станции Коростень - Звягель - Шепетовка - Здолбунов - Львов", - сообщили в УЗ.

Для пассажиров, следовавших до станций Хмельницкий и Винница на участках Шепетовка - Винница и Шепетовка - Хмельницкий, как указано, организовано автобусное сообщение.

Для пассажиров, следующих в/из Тернополя (поезда №21 и № 103), по данным УЗ, организована пересадка на станции Красное.

Поезда, которые едут из Жмеринского направления на Киев и сейчас находятся на участке Винница - Казатин прибудут с задержкой 5 и более часов:

№106 Одесса - Киев;

№74 Перемышль - Харьков;

№22/104 Львов - Харьков / Краматорск.

Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева и следовать с задержкой до 2-х часов:

№743 Киев - Львов;

№732 Киев - Запорожье;

№722 Киев - Харьков;

№712 Киев - Краматорск.

"Железнодорожники будут стараться максимально нагнать график и сократить время задержки", - подчеркнули в УЗ.

Международный поезд №23 Киев - Хелм, как сообщается, "будет следовать сегодня с задержкой в районе 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса". "Мы работаем, чтобы сократить время задержки обратного рейса на границе и максимально ускорить время пограничных операций", - отметили в компании.

"Вокзал станции Киев-Пассажирский работает и отправляет поезда, которые были задержаны из-за тревоги. Пассажиры, которые не успели на свои рейсы смогут отправиться другими рейсами этого направления со своими билетами на предыдущий поезд", - сообщили в УЗ.

Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту