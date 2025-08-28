$41.400.03
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
00:34 • 19853 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, более 20 раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 36348 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 23161 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 44903 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 126905 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 79436 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 48723 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 63775 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50610 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

В ночь на 28 августа российские войска нанесли удар по гражданскому подвижному составу. Поврежден один поезд Интерсити+, сотрудники целы.

Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту

В ночь на 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+

- говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям железнодорожников — работников депо — возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники заблаговременно находились в укрытиях, целы.

Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, ведь также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры

- сообщили в Укрзализныце.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов еще следует измененным маршрутом.

Напомним

В ночь на 28 августа, Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов из-за обесточивания инфраструктуры в Винницкой области после массированной атаки РФ. Часть рейсов будет курсировать в объезд, а некоторые — под резервными тепловозами.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область
Украинская железная дорога