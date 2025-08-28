Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту

В ночь на 28 августа российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Под ударом был, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+ - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям железнодорожников — работников депо — возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники заблаговременно находились в укрытиях, целы.

Мы делаем все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы. Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, ведь также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры - сообщили в Укрзализныце.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Казатине, ряд поездов еще следует измененным маршрутом.

Напомним

В ночь на 28 августа, Укрзализныця сообщила о задержках ряда поездов из-за обесточивания инфраструктуры в Винницкой области после массированной атаки РФ. Часть рейсов будет курсировать в объезд, а некоторые — под резервными тепловозами.