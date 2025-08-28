росія атакувала пасажирські поїзди Укрзалізниці

У ніч проти 28 серпня російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+ - йдеться у дописі.

Зазначається,що завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури - повідомили в Укразалізниці.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через знеструмлення інфраструктури у Вінницькій області після масованої атаки рф. Частина рейсів курсуватиме в об’їзд, а деякі — під резервними тепловозами.