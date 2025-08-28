росія атакувала пасажирські поїзди Укрзалізниці

$41.400.03
48.270.21
ukenru
00:34 • 18507 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, понад 20 поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 34128 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 22092 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 43682 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 125208 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 78804 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 48300 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 63582 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50484 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47759 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
96%
754мм
Популярнi новини
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59 • 19660 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 25234 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 22:32 • 17307 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР23:52 • 4516 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 12055 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 57938 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 59277 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 125256 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 129766 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 129354 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 39799 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 77013 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 81734 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 80182 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 113651 перегляди
Актуальне
Ту-95
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Шахед-136

росія атакувала пасажирські поїзди Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Вночі 28 серпня російські війська завдали удару по цивільному рухомому складу. Пошкоджено один поїзд Інтерсіті+, працівники цілі.

росія атакувала пасажирські поїзди Укрзалізниці

У ніч проти 28 серпня російські війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+

- йдеться у дописі.

Зазначається,що завдяки злагодженим діям залізничників — працівників депо — загорання на об’єкті вдалося ліквідувати. Один поїзд суттєво ушкоджено. Працівники завчасно перебували в укриттях, цілі.

Ми робимо все можливе, аби максимальна кількість поїздів вийшла у рейси. Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури

- повідомили в Укразалізниці.

Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.

Нагадаємо

У ніч проти 28 серпня, Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через знеструмлення інфраструктури у Вінницькій області після масованої атаки рф. Частина рейсів курсуватиме в об’їзд, а деякі — під резервними тепловозами.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Вінницька область
Українська залізниця