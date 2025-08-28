$41.400.03
27 серпня, 17:11 • 14704 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
27 серпня, 16:10 • 4034 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
27 серпня, 15:38 • 32960 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 111540 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 72961 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 44530 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 61974 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
27 серпня, 11:12 • 49548 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47176 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 123474 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через атаку рф на Вінниччину

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через знеструмлення інфраструктури у Вінницькій області після масованої атаки рф. Частина рейсів курсуватиме в об’їзд, а деякі — під резервними тепловозами.

Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через атаку рф на Вінниччину

Через знеструмлення залізничної інфраструктури після масованої ворожої атаки низка рейсів курсуватиме із затримками. Про це пише УНН із посиланням на офіційний канал "Укрзалізниці".

Деталі

Зокрема, йдеться про поїзди:

  • №87 Запоріжжя – Ковель,
    • №139 Київ – Камʼянець-Подільський,
      • №77 Одеса – Ковель,
        • №3 Запоріжжя – Ужгород,
          • №47 Запоріжжя – Мукачево,
            • №32 Перемишль – Запоріжжя,
              • №92 Львів – Київ,
                • №52 Львів – Київ.

                  Окрім цього, частина рейсів прямуватиме в об’їзд пошкодженої ділянки. Ті поїзди, які вже перебувають на ній, курсуватимуть під резервними тепловозами.

                  В Укрзалізниці наголошують, що роблять усе можливе, аби скоротити час затримок.

                  Нагадаємо

                  У ніч з 27 на 28 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну. Наразі в повітряному просторі перебуває близько 80 БпЛА. 

                  Вероніка Марченко

                  Війна в Україні
                  Електроенергія
                  Українська залізниця
                  Україна
                  Запоріжжя
                  Львів
                  Одеса
                  Київ