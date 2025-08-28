Укрзалізниця попередила про затримки поїздів через атаку рф на Вінниччину
Київ • УНН
Укрзалізниця повідомила про затримки низки поїздів через знеструмлення інфраструктури у Вінницькій області після масованої атаки рф. Частина рейсів курсуватиме в об’їзд, а деякі — під резервними тепловозами.
Через знеструмлення залізничної інфраструктури після масованої ворожої атаки низка рейсів курсуватиме із затримками. Про це пише УНН із посиланням на офіційний канал "Укрзалізниці".
Деталі
Зокрема, йдеться про поїзди:
- №87 Запоріжжя – Ковель,
- №139 Київ – Камʼянець-Подільський,
- №77 Одеса – Ковель,
- №3 Запоріжжя – Ужгород,
- №47 Запоріжжя – Мукачево,
- №32 Перемишль – Запоріжжя,
- №92 Львів – Київ,
- №52 Львів – Київ.
Окрім цього, частина рейсів прямуватиме в об’їзд пошкодженої ділянки. Ті поїзди, які вже перебувають на ній, курсуватимуть під резервними тепловозами.
В Укрзалізниці наголошують, що роблять усе можливе, аби скоротити час затримок.
Нагадаємо
У ніч з 27 на 28 серпня росія здійснила масовану атаку на Україну. Наразі в повітряному просторі перебуває близько 80 БпЛА.