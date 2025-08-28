«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов из-за атаки РФ на Винницкую область

Из-за обесточивания железнодорожной инфраструктуры после массированной вражеской атаки ряд рейсов будет курсировать с задержками. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал "Укрзализныци".

Подробности

В частности, речь идет о поездах:

№87 Запорожье – Ковель,

№139 Киев – Каменец-Подольский,

№77 Одесса – Ковель,

№3 Запорожье – Ужгород,

№47 Запорожье – Мукачево,

№32 Перемышль – Запорожье,

№92 Львов – Киев,

№52 Львов – Киев.

Кроме этого, часть рейсов будет следовать в объезд поврежденного участка. Те поезда, которые уже находятся на нем, будут курсировать под резервными тепловозами.

В Укрзализныце отмечают, что делают все возможное, чтобы сократить время задержек.

Напомним

В ночь с 27 на 28 августа россия совершила массированную атаку на Украину. Сейчас в воздушном пространстве находится около 80 БПЛА.