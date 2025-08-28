«Укрзалізниця» предупредила о задержках поездов из-за атаки РФ на Винницкую область
Киев • УНН
«Укрзалізниця» сообщила о задержках ряда поездов из-за обесточивания инфраструктуры в Винницкой области после массированной атаки РФ. Часть рейсов будет курсировать в объезд, а некоторые — под резервными тепловозами.
Из-за обесточивания железнодорожной инфраструктуры после массированной вражеской атаки ряд рейсов будет курсировать с задержками. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный канал "Укрзализныци".
Подробности
В частности, речь идет о поездах:
- №87 Запорожье – Ковель,
- №139 Киев – Каменец-Подольский,
- №77 Одесса – Ковель,
- №3 Запорожье – Ужгород,
- №47 Запорожье – Мукачево,
- №32 Перемышль – Запорожье,
- №92 Львов – Киев,
- №52 Львов – Киев.
Кроме этого, часть рейсов будет следовать в объезд поврежденного участка. Те поезда, которые уже находятся на нем, будут курсировать под резервными тепловозами.
В Укрзализныце отмечают, что делают все возможное, чтобы сократить время задержек.
Напомним
В ночь с 27 на 28 августа россия совершила массированную атаку на Украину. Сейчас в воздушном пространстве находится около 80 БПЛА.