Близько 80 ворожих БпЛА зафіксовано в повітряному просторі України

Сили ППО фіксують масований запуск ударних БпЛА, приблизна кількість яких становить близько 80. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали.

80 БпЛА в повітряному просторі. Перебувайте в укритті - йдеться у повідомленні.

Повітряні тривоги оголошені у більшості областей України. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо

У ніч з 27 на 28 серпня Київ опинився під ударом балістики. В столиці лунає серія вибухів.