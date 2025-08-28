Близько 80 ворожих БпЛА зафіксовано в повітряному просторі України
Київ • УНН
Сили ППО фіксують масований запуск близько 80 ударних БпЛА. Повітряні тривоги оголошені в більшості областей України.
80 БпЛА в повітряному просторі. Перебувайте в укритті
Повітряні тривоги оголошені у більшості областей України. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.
Нагадаємо
У ніч з 27 на 28 серпня Київ опинився під ударом балістики. В столиці лунає серія вибухів.