27 серпня, 17:11 • 14400 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 3438 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 32608 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 111194 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 72756 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 44418 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 61905 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 49520 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 47162 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 123347 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
Близько 80 ворожих БпЛА зафіксовано в повітряному просторі України

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сили ППО фіксують масований запуск близько 80 ударних БпЛА. Повітряні тривоги оголошені в більшості областей України.

Близько 80 ворожих БпЛА зафіксовано в повітряному просторі України

Сили ППО фіксують масований запуск ударних БпЛА, приблизна кількість яких становить близько 80. Про це пише УНН із посиланням на моніторингові канали.

80 БпЛА в повітряному просторі. Перебувайте в укритті

- йдеться у повідомленні.

Повітряні тривоги оголошені у більшості областей України. Мешканців закликають перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги. 

Нагадаємо

У ніч з 27 на 28 серпня Київ опинився під ударом балістики. В столиці лунає серія вибухів.

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Україна
Київ