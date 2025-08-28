Около 80 вражеских БПЛА зафиксировано в воздушном пространстве Украины

Силы ПВО фиксируют массированный запуск ударных БпЛА, приблизительное количество которых составляет около 80. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

80 БпЛА в воздушном пространстве. Находитесь в укрытии - говорится в сообщении.

Воздушные тревоги объявлены в большинстве областей Украины. Жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним

В ночь с 27 на 28 августа Киев оказался под ударом баллистики. В столице раздается серия взрывов.