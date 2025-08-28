Около 80 вражеских БПЛА зафиксировано в воздушном пространстве Украины

$41.400.03
27 августа, 17:11 • 14560 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 3742 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 32793 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 111374 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 72869 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 44481 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 61943 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 49534 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 47164 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 123404 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Популярные новости
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 49256 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 47883 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 31549 просмотра
Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"27 августа, 17:57 • 5020 просмотра
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева20:53 • 17268 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 47929 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 49303 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 111381 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 123406 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 97687 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 31581 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 72599 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 77785 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 76650 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 110227 просмотра
Около 80 вражеских БПЛА зафиксировано в воздушном пространстве Украины

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Силы ПВО фиксируют массированный запуск около 80 ударных БПЛА. Воздушные тревоги объявлены в большинстве областей Украины.

Около 80 вражеских БПЛА зафиксировано в воздушном пространстве Украины

Силы ПВО фиксируют массированный запуск ударных БпЛА, приблизительное количество которых составляет около 80. Об этом пишет УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

80 БпЛА в воздушном пространстве. Находитесь в укрытии

- говорится в сообщении.

Воздушные тревоги объявлены в большинстве областей Украины. Жителей призывают находиться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним

В ночь с 27 на 28 августа Киев оказался под ударом баллистики. В столице раздается серия взрывов.

Вероника Марченко

Война в Украине
Украина
Киев