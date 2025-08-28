Деякі поїзди затримуються на 5 і більше годин: які зміни руху після атаки рф

Після атаки рф через пошкодження інфраструктури є зміни у руху поїздів, деякі потяги затримуються на 5 та більше годин, у тому числі "Інтерсіті+" та Київ - Хелм, поїзди між столицею та Львовом курсують зміненим маршрутом, для деяких є пересадки, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Деталі

"Наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень - Звягель - Шепетівка - Здолбунів - Львів", - повідомили в УЗ.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка - Вінниця та Шепетівка - Хмельницький, як вказано, організовано автобусне сполучення.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103), за даними УЗ, організовано пересадку на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця - Козятин прибудуть із затримкою 5 та більше годин:

№106 Одеса - Київ;

№74 Перемишль - Харків;

№22/104 Львів - Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:

№743 Київ - Львів;

№732 Київ - Запоріжжя;

№722 Київ - Харків;

№712 Київ - Краматорськ.

"Залізничники намагатимуться максимально нагнати графік та скоротити час затримки", - наголосили в УЗ.

Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм, як повідомляється, "прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу". "Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій", - зазначили в компанії.

"Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд", - повідомили в УЗ.

росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом