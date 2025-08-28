Деякі поїзди затримуються на 5 і більше годин: які зміни руху після атаки рф

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 6888 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 40647 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 25952 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 48947 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 132713 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 81871 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 50285 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 64644 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51141 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 48108 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
70%
755мм
Популярнi новини
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59 • 23416 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 30298 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 21847 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, десятки поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування00:34 • 22963 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 15458 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 63498 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 64905 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 132728 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 132940 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 132988 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 43896 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 79929 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 84053 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 82202 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 115614 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
Ту-95
Х-101
МіГ-31
Шахед-136

Деякі поїзди затримуються на 5 і більше годин: які зміни руху після атаки рф

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Пошкодження залізничної інфраструктури поблизу Козятина спричинило зміни в русі поїздів Київ-Львів та затримки для інших рейсів. Організовано автобусні та пересадочні сполучення для пасажирів, а також можливість відправлення іншими рейсами.

Деякі поїзди затримуються на 5 і більше годин: які зміни руху після атаки рф

Після атаки рф через пошкодження інфраструктури є зміни у руху поїздів, деякі потяги затримуються на 5 та більше годин, у тому числі "Інтерсіті+" та Київ - Хелм, поїзди між столицею та Львовом курсують зміненим маршрутом, для деяких є пересадки, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Деталі

"Наразі триває ліквідація наслідків пошкоджень залізничної інфраструктури в районі Козятина, поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень - Звягель - Шепетівка - Здолбунів - Львів", - повідомили в УЗ.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця на ділянках Шепетівка - Вінниця та Шепетівка - Хмельницький, як вказано, організовано автобусне сполучення.

Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103), за даними УЗ, організовано пересадку на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та наразі знаходяться на ділянці Вінниця - Козятин прибудуть із затримкою 5 та більше годин:

  • №106 Одеса - Київ;
    • №74 Перемишль - Харків;
      • №22/104 Львів - Харків / Краматорськ.

        Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до 2-х годин:

        • №743 Київ - Львів;
          • №732 Київ - Запоріжжя;
            • №722 Київ - Харків;
              • №712 Київ - Краматорськ.

                "Залізничники намагатимуться максимально нагнати графік та скоротити час затримки", - наголосили в УЗ.

                Міжнародний поїзд №23 Київ - Хелм, як повідомляється, "прямуватиме сьогодні із затримкою в районі 6 годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу". "Ми працюємо, щоб скоротити час затримки зворотного рейсу на кордоні та максимально пришвидшити час прикордонних операцій", - зазначили в компанії.

                "Вокзал станції Київ-Пасажирський працює та відправляє поїзди, які були затримані через тривогу. Пасажири, які не встигли на свої рейси зможуть відправитися іншими рейсами цього напрямку зі своїми квитками на попередній поїзд", - повідомили в УЗ.

                росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом28.08.25, 07:08 • 6880 переглядiв

                Юлія Шрамко

                Суспільство
                Державний кордон України
                Коростень
                Краматорськ
                Тернопіль
                Вінниця
                Хмельницький
                Запоріжжя
                Львів
                Одеса
                Київ
                Харків