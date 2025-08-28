$41.320.08
Ексклюзив
07:27 • 216 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36 • 3696 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08 • 14533 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 50534 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 33300 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 57202 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 146188 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 86472 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 53280 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 66124 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
На залізниці відновили рух на місці пошкодження від атаки рф: поїзди до 5 міст прямуватимуть без об'їзду

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Оперативне відновлення інфраструктури в Козятині дозволило поїздам прямувати без об'їзду. На одній ділянці потяги йдуть під резервними тепловозами.

На залізниці відновили рух на місці пошкодження від атаки рф: поїзди до 5 міст прямуватимуть без об'їзду

На залізниці відновили рух на пошкодженій від атаки рф ділянці у Вінницькій області, поїзди до п'яти обласних центрів тепер прямуватимуть без об'їзду, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Оновлення щодо ворожої атаки росії на залізничну інфраструктуру цієї ночі. Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки

- повідомили в УЗ.

На одній з ділянок регіону поїзди, як вказано, прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.

Деякі поїзди затримуються на 5 і більше годин: які зміни руху після атаки рф28.08.25, 08:37 • 1976 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Тернопіль
Вінниця
Хмельницький
Львів
Одеса