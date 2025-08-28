На залізниці відновили рух на місці пошкодження від атаки рф: поїзди до 5 міст прямуватимуть без об'їзду

На залізниці відновили рух на пошкодженій від атаки рф ділянці у Вінницькій області, поїзди до п'яти обласних центрів тепер прямуватимуть без об'їзду, повідомили в Укрзалізниці у четвер, пише УНН.

Оновлення щодо ворожої атаки росії на залізничну інфраструктуру цієї ночі. Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки - повідомили в УЗ.

На одній з ділянок регіону поїзди, як вказано, прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває.

