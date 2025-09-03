Укрзалізниця предупредила о задержке ряда рейсов из-за вражеских атак
Киев • УНН
Из-за вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов задерживается. Укрзалізниця работает над восстановлением поврежденной инфраструктуры.
В результате вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов выйдут в рейсы с задержкой. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Детали
Отмечается, что задержатся следующие поезда:
- №76 Кривой Рог - Киев;
- №75 Киев - Кривой Рог;
- №79 Днепр - Львов;
- №791 Кременчуг - Киев;
- №790 Кропивницкий - Киев;
- №121 Херсон - Краматорск;
- №85 Запорожье - Львов;
- №38 Киев - Запорожье;
- №37 Запорожье - Киев;
- №51 Запорожье - Одесса;
- №789 Кропивницкий - Киев;
- №119 Днепр - Хелм;
- №31 Запорожье - Перемышль;
- №59 Харьков - Одесса;
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань;
- №102 Краматорск - Херсон;
- №80 Львов - Днепр;
- №120 Хелм - Днепр;
- №86 Львов - Запорожье;
- №8 Одесса - Харьков;
- №54 Одесса - Днепр;
- №254 Одесса - Кривой Рог.
"Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут стараться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 3 сентября враг атаковал Знаменку Кировоградской области, повредив 17 жилых домов и отключив электроснабжение. В результате атаки пять человек получили ранения. Также были повреждены объекты АО "Укрзализныця".
Рейсы Интерсити+ после атаки рф не сокращают, но задержки поездов сохраняются - Укрзализныця28.08.25, 13:38 • 4636 просмотров