2 сентября, 11:50 • 49676 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 81381 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 119655 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 134361 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 73000 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 135879 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49542 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87802 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53696 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108630 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Укрзалізниця предупредила о задержке ряда рейсов из-за вражеских атак

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Из-за вражеского обстрела и повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов задерживается. Укрзалізниця работает над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Укрзалізниця предупредила о задержке ряда рейсов из-за вражеских атак

В результате вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов выйдут в рейсы с задержкой. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Детали

Отмечается, что задержатся следующие поезда:

  • №76 Кривой Рог - Киев;
    • №75 Киев - Кривой Рог;
      • №79 Днепр - Львов;
        • №791 Кременчуг - Киев;
          • №790 Кропивницкий - Киев;
            • №121 Херсон - Краматорск;
              • №85 Запорожье - Львов;
                • №38 Киев - Запорожье;
                  • №37 Запорожье - Киев;
                    • №51 Запорожье - Одесса;
                      • №789 Кропивницкий - Киев;
                        • №119 Днепр - Хелм;
                          • №31 Запорожье - Перемышль;
                            • №59 Харьков - Одесса;
                              • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань;
                                • №102 Краматорск - Херсон;
                                  • №80 Львов - Днепр;
                                    • №120 Хелм - Днепр;
                                      • №86 Львов - Запорожье;
                                        • №8 Одесса - Харьков;
                                          • №54 Одесса - Днепр;
                                            • №254 Одесса - Кривой Рог.

                                              "Традиционно железнодорожники как можно оперативнее будут стараться восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", - говорится в сообщении.

                                              Напомним

                                              В ночь на 3 сентября враг атаковал Знаменку Кировоградской области, повредив 17 жилых домов и отключив электроснабжение. В результате атаки пять человек получили ранения. Также были повреждены объекты АО "Укрзализныця".

