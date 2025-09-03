$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 49290 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 80826 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 119317 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 134053 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 72853 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 135724 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49493 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87722 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53668 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108595 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ворожа атака на Знам'янку: п'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 8 перегляди

В ніч на 3 вересня ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області, спричинивши пошкодження 17 житлових будинків та відключення електропостачання. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.

Ворожа атака на Знам'янку: п'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки

В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.

Деталі

За його словами, відомо про п'ятьох постраждалих. Крім того, пошкоджено 17 житлових будинків. Медики надають постраждалим допомогу, життю людей нічого не загрожує.

Від електропостачання відключено населені пункти громади. На місці працюють працівники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання

- розповів Райкович.

Раніше він повідомив про ворожу дронову атаку на Знамʼянську громаду, зокрема по обʼєктах АТ "Укрзалізниця", а також про займання у приватних домоволодіннях.

Нагадаємо

В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. О 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.

"Наводчик" на філармонію: СБУ спіймала агента фсб, який коригував атаку дронів на Кропивницький08.08.25, 15:18 • 3587 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Кіровоградська область
Українська залізниця
Україна
Київ