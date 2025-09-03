Ворожа атака на Знам'янку: п'ятеро постраждалих, пошкоджені будинки
Київ • УНН
В ніч на 3 вересня ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області, спричинивши пошкодження 17 житлових будинків та відключення електропостачання. Внаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення.
В ніч на середу, 3 вересня, ворог атакував Знам'янку Кіровоградської області. Про це повідомив керівник ОВА Андрій Райкович, інформує УНН.
Деталі
За його словами, відомо про п'ятьох постраждалих. Крім того, пошкоджено 17 житлових будинків. Медики надають постраждалим допомогу, життю людей нічого не загрожує.
Від електропостачання відключено населені пункти громади. На місці працюють працівники ДСНС та поліції, психологи, медики. Бригади енергетиків відновлюють електропостачання
Раніше він повідомив про ворожу дронову атаку на Знамʼянську громаду, зокрема по обʼєктах АТ "Укрзалізниця", а також про займання у приватних домоволодіннях.
Нагадаємо
В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. О 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.
