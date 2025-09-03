Атака дронів на Україну: під ударом Київ, Луцьк та Рівне
Київ • УНН
В ніч на 3 вересня росіяни масовано атакували Україну з повітря. БпЛА впав у Деснянському районі Києва, Луцьк та Рівне також були атаковані дронами.
В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві органи влади.
Деталі
Так, о 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.
Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце
Тим часом мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що росіяни атакують місто дронами.
Будь ласка, не стійте у вікнах й на вулиці, не спостерігайте як мобільно-вогневі групи збивають ворожі БпЛА. Гільзи та кулі від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості вцілити у вас й забрати ваше здоровʼя та життя
В ніч на 3 вересня у Рівному також було чути звуки вибухів. Військові фіксували в області ворожі дрони.
Нагадаємо
Напередодні на Харківщині в Куп'янську загинули три жінки віком 69, 63 та 65 років внаслідок артилерійських обстрілів та влучання FPV-дрона.
