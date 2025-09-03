Атака дронів на Україну: під ударом Київ, Луцьк та Рівне

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 вересня, 11:50 • 45773 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 75250 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 116753 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 131783 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 71772 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 134625 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49175 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 87282 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53549 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108493 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 219741 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 219631 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 209108 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 205751 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 200525 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 45773 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 116752 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 131783 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 77419 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 134625 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 9814 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 24512 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 27853 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 42403 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 87282 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Залізний купол
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

Атака дронів на Україну: під ударом Київ, Луцьк та Рівне

Київ • УНН

 • 302 перегляди

В ніч на 3 вересня росіяни масовано атакували Україну з повітря. БпЛА впав у Деснянському районі Києва, Луцьк та Рівне також були атаковані дронами.

Атака дронів на Україну: під ударом Київ, Луцьк та Рівне

В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. Про це інформує УНН із посиланням на місцеві органи влади.

Деталі

Так, о 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.

Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце

- написав Ткаченко.

Тим часом мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що росіяни атакують місто дронами.

Будь ласка, не стійте у вікнах й на вулиці, не спостерігайте як мобільно-вогневі групи збивають ворожі БпЛА. Гільзи та кулі від крупнокаліберних кулеметів можуть на великій швидкості вцілити у вас й забрати ваше здоровʼя та життя

- попередив Поліщук.

В ніч на 3 вересня у Рівному також було чути звуки вибухів. Військові фіксували в області ворожі дрони.

Нагадаємо

Напередодні на Харківщині в Куп'янську загинули три жінки віком 69, 63 та 65 років внаслідок артилерійських обстрілів та влучання FPV-дрона.

Атака дронів: у Києві працюють сили ППО02.09.25, 20:20 • 6682 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Україна
Луцьк
Рівне
Київ