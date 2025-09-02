$41.370.05
2 вересня, 11:50 • 43193 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 72005 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 113807 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 129077 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 70547 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 133306 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 48664 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 86708 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53431 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108386 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Атака росіян на Харківщину: загинули три жінки

Київ • УНН

 • 30 перегляди

На Харківщині в Куп'янську загинули три жінки віком 69, 63 та 65 років внаслідок артилерійських обстрілів та влучання FPV-дрона. Також зафіксовано пошкодження автомобіля та житлового будинку в інших населених пунктах.

Атака росіян на Харківщину: загинули три жінки

На Харківщині внаслідок чергових російських атак загинули три людини. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок ворожого артилерійського обстрілу м. Купʼянськ загинули дві жінки віком 69 і 63 роки. Також у Купʼянську через влучання російського FPV-дрона загинула 65-річна жінка.

Близько 9:00 російський FPV-дрон влучив в автомобіль, що рухався по трасі між селом Цупівка та селищем Козача Лопань. Транспортний засіб злетів у кювет. У салоні перебували водій та троє пасажирів, усі вони не постраждали. Авто пошкоджено. Орієнтовно о 10:00 зс рф обстріляли селище Слатине. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, атака здійснена з реактивної системи залпового вогню

- йдеться у повідомленні.

Вкеазується, що прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Нагадаємо

28 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Було поранено двох працівників "швидкої" віком 50 та 47 років.

На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко27.08.25, 14:13 • 69491 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Реактивна система залпового вогню
Харківська область
Куп'янськ