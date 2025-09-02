Атака росіян на Харківщину: загинули три жінки
Київ • УНН
На Харківщині в Куп'янську загинули три жінки віком 69, 63 та 65 років внаслідок артилерійських обстрілів та влучання FPV-дрона. Також зафіксовано пошкодження автомобіля та житлового будинку в інших населених пунктах.
На Харківщині внаслідок чергових російських атак загинули три людини. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок ворожого артилерійського обстрілу м. Купʼянськ загинули дві жінки віком 69 і 63 роки. Також у Купʼянську через влучання російського FPV-дрона загинула 65-річна жінка.
Близько 9:00 російський FPV-дрон влучив в автомобіль, що рухався по трасі між селом Цупівка та селищем Козача Лопань. Транспортний засіб злетів у кювет. У салоні перебували водій та троє пасажирів, усі вони не постраждали. Авто пошкоджено. Орієнтовно о 10:00 зс рф обстріляли селище Слатине. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, атака здійснена з реактивної системи залпового вогню
Вкеазується, що прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
Нагадаємо
28 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Було поранено двох працівників "швидкої" віком 50 та 47 років.
