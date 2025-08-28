російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура

Російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги в місті Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок атаки поранено двох працівників "швидкої". Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

28 серпня, близько 20:15, у Куп’янську Харківської області російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків – працівники "швидкої" віком 50 та 47 років.

Окрім цього, за даними прокуратури, 27 серпня о 21:15 збройні сили рф вдарили по с. Цупівка Харківського району. Внаслідок влучання загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

27 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.

