російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура

17:11 • 10280 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 23490 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 102682 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 67976 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 40772 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 59901 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 48171 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 46662 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 119717 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 124547 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 67217 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 41859 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 40746 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 25841 перегляди
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко19:59 • 8516 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 41076 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 42204 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 102685 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 121306 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 119719 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 26093 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 67496 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 75206 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 74233 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 107904 перегляди
російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура

Київ • УНН

 • 76 перегляди

28 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Поранено двох працівників "швидкої" віком 50 та 47 років.

російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура

Російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги в місті Куп’янськ, що на Харківщині. Внаслідок атаки поранено двох працівників "швидкої". Про це пише УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру

Деталі

28 серпня, близько 20:15, у Куп’янську Харківської області російський FPV-дрон атакував автомобіль екстреної медичної допомоги. Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків – працівники "швидкої" віком 50 та 47 років.

Окрім цього, за даними прокуратури, 27 серпня о 21:15 збройні сили рф вдарили по с. Цупівка Харківського району. Внаслідок влучання загорілись приватний житловий будинок та господарська споруда. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо

27 серпня у Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.

130 боєзіткнень на фронті: найгарячіша ситуція на двох напрямках27.08.25, 00:13 • 6904 перегляди

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Харківська область
Куп'янськ