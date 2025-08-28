Российские FPV-дроны атакуют Харьковщину: есть пострадавшие - прокуратура

Российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в городе Купянск Харьковской области. В результате атаки ранены двое сотрудников "скорой". Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

28 августа, около 20:15, в Купянске Харьковской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате пострадали двое мужчин – работники "скорой" в возрасте 50 и 47 лет.

Кроме этого, по данным прокуратуры, 27 августа в 21:15 вооруженные силы РФ ударили по с. Цуповка Харьковского района. В результате попадания загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без пострадавших.

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним

27 августа в Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях