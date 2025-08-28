$41.400.03
17:11 • 10728 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 24564 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 103984 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 68678 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 41338 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 60242 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 48372 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 46742 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 120302 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 124800 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Российские FPV-дроны атакуют Харьковщину: есть пострадавшие - прокуратура

Киев • УНН

 • 192 просмотра

28 августа в Купянске российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи. Ранены два работника "скорой" в возрасте 50 и 47 лет.

Российские FPV-дроны атакуют Харьковщину: есть пострадавшие - прокуратура

Российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи в городе Купянск Харьковской области. В результате атаки ранены двое сотрудников "скорой". Об этом пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру

Детали

28 августа, около 20:15, в Купянске Харьковской области российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи. В результате пострадали двое мужчин – работники "скорой" в возрасте 50 и 47 лет.

Кроме этого, по данным прокуратуры, 27 августа в 21:15 вооруженные силы РФ ударили по с. Цуповка Харьковского района. В результате попадания загорелись частный жилой дом и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без пострадавших. 

Под процессуальным руководством окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). 

Напомним

27 августа в Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях27.08.25, 00:13 • 6906 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Харьковская область
Купянск