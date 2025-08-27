130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
17:12 • 33006 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 65685 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 44841 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 105546 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 135075 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 132807 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 54846 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 151956 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62924 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56341 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.7м/с
70%
750мм
Популярные новости
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 77026 просмотра
Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"26 августа, 12:31 • 6898 просмотра
Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26 августа, 13:00 • 6012 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 57364 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 36284 просмотра
публикации
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 33014 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 36339 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 105556 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 132811 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 165030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Тейлор Свифт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Одесса
Люксембург
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 3066 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 57426 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 109678 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 132700 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 60960 просмотра
Актуальное
Гривна
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Дія (сервис)

130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях

Киев • УНН

 • 74 просмотра

26 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 130 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, задействовали 1708 дронов-камикадзе и совершили 2947 обстрелов.

130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях

С начала суток 26 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 130 боестолкновений. Самая горячая ситуация на Покровском и Лиманском направлениях. Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери. Об этом в вечерней сводке информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 708 дронов-камикадзе и совершили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов, еще шесть продолжаются до сих пор. Также враг нанес три авиационных удара, применив пять управляемых авиабомб, и совершил 170 обстрелов, из которых один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошовки.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 27 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка. 

На Северском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка. 

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 107 оккупантов, из которых 67 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили три единицы автомобильного транспорта, артиллерийскую систему, 16 беспилотных летательных аппаратов, средство РЭБ, три пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждены артиллерийская система, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и шесть укрытий противника

- говорится в отчете.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенного пункта Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.

Напомним

Силы обороны Украины остановили продвижение российских военных. Село Запорожское на Днепропетровщине остается под контролем ВСУ.

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Крылатая ракета
Волчанск
Курск
Покровск
Курская область
JPMorgan Chase
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Всемирный банк
Лайман, Украина
Всемирная организация здравоохранения
НАТО
Вооруженные силы Украины
Рубежное
Гуляйполе
Жозеп Боррель
Радомышль
Украина
Краматорск
Беспилотный летательный аппарат
Запорожье