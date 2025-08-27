130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях
26 августа на российско-украинском фронте зафиксировано 130 боестолкновений, самые активные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях. Оккупанты нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, задействовали 1708 дронов-камикадзе и совершили 2947 обстрелов.
Об этом в вечерней сводке информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 708 дронов-камикадзе и совершили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили шесть штурмовых действий оккупантов, еще шесть продолжаются до сих пор. Также враг нанес три авиационных удара, применив пять управляемых авиабомб, и совершил 170 обстрелов, из которых один – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников и получил отпор вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошовки.
На Купянском направлении вражеские подразделения совершили пять безуспешных штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 27 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодези, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении враг шесть раз пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения, подразделения противника пытались продвинуться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.
С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 30 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоекономическое, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки.
Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении обезврежено 107 оккупантов, из которых 67 — безвозвратно. Наши защитники уничтожили три единицы автомобильного транспорта, артиллерийскую систему, 16 беспилотных летательных аппаратов, средство РЭБ, три пункта управления БпЛА и три укрытия для личного состава. Также значительно повреждены артиллерийская система, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и шесть укрытий противника
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 10 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенного пункта Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда, еще шесть боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатных попытки наступления, понес потери и отступил.
