Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщіни - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони України зупинили просування російських військових. Село Запорізьке на Дніпропетровщині залишається під контролем ЗСУ.
Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками
Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності.
Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті26.08.25, 16:50 • 530 переглядiв