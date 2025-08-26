Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщіни - Генштаб

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками - йдеться в повідомленні.

Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності.

Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті