14:13
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 24149 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 56007 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 30483 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 53409 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 29059 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 113041 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 55161 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 53436 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 177060 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Погода
+18°
3.5м/с
47%
749мм
Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті

Київ • УНН

 • 814 перегляди

Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Понад половина з них припала на Покровський та Лиманський напрямки.

Покровський та Лиманський напрямки: понад половина боїв на фронті

Понад половина з 71 бою на фронті сьогодні припала на Покровський та Лиманський напрямки, повідомили у зведенні на 16 годину 26 серпня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації, як вказано, страждають прикордонні населені пункти, зокрема Нововасилівка, Стара Гута Сумської області. Також громада Старої Гути зазнала авіаудару.

Ситуація за напрямками

Чотири атаки ворога відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще один бій триває. Також противник завдав три авіаудари, скинув п’ять КАБів, здійснив 115 обстрілів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бойових зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки на позиції українських військ у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Дотепер триває ще одна атака.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Колодязі та у бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Дронівка та Серебрянка. Сили оборони успішно зупинили 10 спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися в районі Григорівки та у напрямку Серебрянки, Виїмки, Федорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку противник два рази безуспішно атакував позиції Сил оборони намагаючись просунутись у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник п’ять разів атакував у районі Торецька та в напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямку Володимирівки, Родинського, Покровська, Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 23 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник дев’ять разів атакував поблизу населеного пункту Шевченко та у напрямку Філії, Іскри та Олександрограда. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Преображенці.

На Придніпровському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції наших захисників.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації, як вказано, не зафіксовано.

ССО підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики окупантів у Криму26.08.25, 11:33 • 2966 переглядiв

Юлія Шрамко

