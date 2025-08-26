Покровское и Лиманское направления: более половины боев на фронте

$41.430.15
48.470.56
ukenru
14:13 • 1084 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42 • 19711 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 49481 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 27505 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 47830 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 26633 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 108782 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 54350 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 53134 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 176741 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
4м/с
47%
749мм
Популярные новости
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 61477 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 82048 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 73830 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 37489 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 23591 просмотра
публикации
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 1766 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 19711 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 47831 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 74208 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 108783 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Илон Маск
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Харьков
Турция
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 8762 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 37796 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 82340 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 39386 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 161905 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Хранитель
Евро

Покровское и Лиманское направления: более половины боев на фронте

Киев • УНН

 • 572 просмотра

С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение. Более половины из них пришлись на Покровское и Лиманское направления.

Покровское и Лиманское направления: более половины боев на фронте

Более половины из 71 боя на фронте сегодня пришлись на Покровское и Лиманское направления, сообщили в сводке на 16 часов 26 августа в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение

- сообщили в Генштабе.

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации, как указано, страдают приграничные населенные пункты, в частности Нововасильевка, Старая Гута Сумской области. Также громада Старой Гуты подверглась авиаудару.

Ситуация по направлениям

Четыре атаки врага отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, еще один бой продолжается. Также противник нанес три авиаудара, сбросил пять КАБов, совершил 115 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошовки, два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили четыре атаки на позиции украинских войск в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка. До сих пор продолжается еще одна атака.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 17 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодези и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка. Силы обороны успешно остановили 10 попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Сиверском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районе Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки, Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник два раза безуспешно атаковал позиции Сил обороны, пытаясь продвинуться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении сегодня захватчик пять раз атаковал в районе Торецка и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 24 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Родинского, Покровска, Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 23 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

Сегодня на Новопавловском направлении противник девять раз атаковал вблизи населенного пункта Шевченко и в направлении Филии, Искры и Александрограда. До сих пор продолжаются три боевых столкновения.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удар по Белогорью.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар по Преображенке.

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно атаковал позиции наших защитников.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации, как указано, не зафиксировано.

ССО подтвердили вывод из строя объектов логистики оккупантов в Крыму26.08.25, 11:33 • 2940 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Боеприпасы
КАБ-500
КАБ-250
Волчанск
Покровск
Курская область
Сумская область
Многоствольная ракетная установка
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Донец
Лайман, Украина
Вооруженные силы Украины
Bilohiria
Гуляйполе
Торецк
Украина
Краматорск
Купянск