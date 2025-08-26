ССО подтвердили вывод из строя объектов логистики оккупантов в Крыму

Силы специальных операций ВСУ подтвердили вывод из строя объектов логистики захватчиков во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на ВОТ АР Крым, в результате чего были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии рф. Силы специальных операций: Всегда за гранью!