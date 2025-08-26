ССО подтвердили вывод из строя объектов логистики оккупантов в Крыму

$41.430.15
06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 18054 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая02:44 • 10739 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа03:18 • 11898 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 12095 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 4368 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 1330 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 12568 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 92215 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Германия
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 4650 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 14533 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 92207 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 62203 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 98980 просмотра
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Вторая мировая война

ССО подтвердили вывод из строя объектов логистики оккупантов в Крыму

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Силы специальных операций ВС Украины провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму. В результате были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии рф.

ССО подтвердили вывод из строя объектов логистики оккупантов в Крыму

Силы специальных операций ВСУ подтвердили вывод из строя объектов логистики захватчиков во временно оккупированном Крыму, пишет УНН.

Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на ВОТ АР Крым, в результате чего были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии рф. Силы специальных операций: Всегда за гранью!

- указали в ССО ВСУ в Telegram.

В Крыму зафиксированы новые попадания по железной дороге и инфраструктуре26.08.25, 10:08 • 1422 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Крым